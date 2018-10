A continuación extractos de su declaración a dichos medios.

“El señor (Julio Rojas) varias veces intentó pegarme y en dos ocasiones intentó acuchillarme. Dalma y la señora se metieron para que eso no pase. Una vez intentó pegarme en en el San Juan del colegio de los niños, porque no le compré una empanada”

“Acá en la cárcel todo el día leo y escucho que yo soy un monstruo para la sociedad. Solamente quiero aclarar que yo no tuve nada que ver con esas muertes. Varios medios hablaban de que era un final predestinado, esa familia tenía bastante amenazas, no solamente en Paraguay. Mandaron presos a abogados, jueces y militares. Esa familia tenía muchos enemigos”

“A mi me culparon porque yo estaba en esa casa, cuando ellos ya estaban muertos. Yo no sabía nada. Yo iba de mi trabajo, al entrenamiento y luego iba a la casa. Era un buen trabajador, nunca fallé”.

“Yo no tengo antecedentes de ningún tipo de violencia física, ni verbal”.

“Yo hace tres semanas que no le veía a Dalma. Ellos suelen irse a la casa que tienen en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora o J.A. Saldívar”.

“Nosotros hace seis meses que no veníamos bien. Yo le pedía que me deje ir, que le iba a entregar mi moto, pero no quería saber nada”.

“Al salir de mi trabajo el 29, fui a casa a cambiarme y después nos fuimos con unos amigos a comer y tomar algo. Después me fui a dormir a la casa de mi compañera, ya no volví a mi casa porque estaba borracho”.

“Con Alba empezamos a trabajar el mismo día en Burger King, ahí empezó todo”.

“Yo le dije el 29 a Alba que íbamos a hacer una joda en casa y también le invité a Araceli. Ahí ella (Alba) ya no se quería ir, entonces ya no le dije nada”.

“Es mentira que fui al trabajo con rasguños. Solo tenía una herida que me hizo la cadena de la moto. Pero, si es cierto que me asaltaron también, me sacaron G. 200.000”.

“Al señor Rojas no le veía hace tiempo. Él vivía hace tiempo en J.A. Saldívar. Es mentira lo que dice Araceli (sobre supuesto encuentro con Rojas el 2 de octubre)”.

“Yo no tengo absolutamente nada que ver con las muertes de las criaturas, ni las otras personas. Yo ahí vivía, pero nunca tuve problemas de que yo les pegaba. Lo que tenía es dos denuncias contra el señor y una contra Dalma”.

“Mi vida permanentemente amenazada. Me decían que me iban a matar, que le iban a hacer daño a mi familia, o que les iban a sacar la saca”.

“Dicen que la casa estaba llena de sangre. Yo no puedo ver sangre. Yo quería sacar la sangre, porque mi perra tuvo sus crías ahí. Yo no me solía ir al fondo, donde se encontraron los cuerpos. La verdad que no se olía nada. Calculo que después de las lluvias se empezó a sentir el olor”.

“La heladera era mía y vendí porque quería salir con Alba, le lleve a comer una pizza y a tomar helado. La cartera le regalé a Aracely porque me hizo el enganche con Alba, a mi gerente le di dos pares de zapatos que se iban a tirar”.

“Mi pieza era en la sala, yo no dormía con Dalma. Yo publicaba nuestras fotos desde su cuenta de facebook. En el gimnasio todos sabían que ella salía con varios tipos, y yo no quería que se rían de mí. Por lo menos hacía eso para que vean que me atendía”..

“Dalma me quiso asesinar varias veces, con su papá. En esos meses que estuve con ellos, supe todo lo que eran capaces de hacer. Lo único que me quedaba por hacer era rezar y llorar”.