La decisión de no renovación de contrato responde a un dictamen de Asesoría Jurídica y RRHH del MSP luego de corroborar la información y contar con la documentación que avala la denuncia de faltante e irregularidades en la carga de combustible, responsabilidad de cada conductor de ambulancia designado. Afectados aseguran que no cometieron faltas y anuncian medidas de fuerza.

Un total de G 800 mil sería el monto en concepto de combustible que habría sido robado por funcionarios del SEME a quienes no les fue renovado el contrato y por lo que otros cuatro están siendo sumariados, explicó el doctor David Cardozo, director del SEME en contacto con la 970 AM.

Indicó que la decisión de no renovación de contrato responde a un dictamen de Asesoría Jurídica y RRHH del MSP luego de corroborar la información y contar con la documentación que avala la denuncia de faltante e irregularidades en la carga de combustible.

Sobre la denuncia de persecución sindical que alegan los funcionarios afectados, afirmó que la desvinculación se debe la comprobación de las irregularidades y no a una persecución. Señaló que no se tomó en cuenta el monto ni la cantidad de combustible robado sino el hecho en sí que no puede dejarse pasar porque también puede perjudicar la provisión del mismo a los móviles.

"Es una situación penosa de por sí, son compañeros de años pero es una decisión que debió tomarse y tenemos toda la documentación que avala eso", agregó.

EN SEME cada móvil cuenta con un tarjeta designada con un PIN que solo maneja el conductor a cargo y con el que realiza la carga en la estación de servicio y como ejemplo Cardozo citó que cargan por 400 mil guaraníes y hacen figurar 200 mil guaraníes. Todo el control se encuentra informatizado por lo que también se tiene complicidad del playero de turno de la estación de servicios Petromax.

Cardozo explicó que desde que asumió la dirección se realizó una auditoría interna en la que fueron recabados otros puntos irregulares y que serán investigados y luego se tomarán las sanciones correspondientes.

En cuanto a las condiciones laborales indicó que los móviles están siendo acondicionados y que corresponde a toda la flota a nivel país así como el mantenimiento y los uniformes para los funcionarios.

Por otra parte, los funcionarios afectados aseguraron que no cometieron irregularidades, se encadenaron frente a la sede de SEME y no descartan tomar medidas más drásticas de protesta como la huelga de hambre, afirmó José Díaz.