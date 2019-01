La interventora de la municipalidad de Ciudad del Este, María Carolina Llanes, sostuvo que no realizó ningún despido injustificado y que más bien no se renovaron los contratos de aquellos funcionarios que no se presentaban a trabajar. Por su parte, los representantes legales de Sandra McLeod realizaron una intimación debido a un "daño patrimonial a la institución".

Desde hace algunas semanas, un grupo de funcionarios del municipio esteño viene reclamando supuestos despidos injustificados por parte de la actual interventora, María Carolina Llanes, quien asumió la administración en diciembre pasado.

Los mismos la acusan de violar el sistema normativo y haber dejado sin trabajo a personas que contaban con más de 10 años de antigüedad, en algunos casos inclusive con problemas de salud.

En entrevista con Radio Monumental, Llanes habló sobre este conflicto y aclaró que no realizó un despido injustificado de funcionarios, sino más bien optó por no renovar el contrato de varios de ellos teniendo en cuenta los informes recibidos por parte de los jefes y directores de área.

Según manifestó, los trabajadores cesados figuraban en las nóminas pero nunca fueron a trabajar o en todo caso marcaban su entrada pero no se quedaban en sus lugares de trabajo, motivo por el cual podrían llegar a ser considerados como “planilleros”.

En otra entrevista radial con la R800 AM, indicó que la destitución es una potestad que no tiene el interventor, aunque sí puede renovar o no las relaciones contractuales con los empleados que no han cumplido con el trabajo, tal y como ocurrió en este caso.

En total, son alrededor de 90 los funcionarios que no seguirán trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este. Los mismos contaban con contratos temporales que fenecieron en diciembre pasado.

“Se pretende instalar el supuesto despido injustificado como una violación a los derechos laborales, la antigüedad y ese tipo de cosas, pero cómo se va a reclamar antigüedad cuando uno no viene a trabajar y está vinculado de una manera irregular”, expresó Llanes.

INTIMACIÓN A LA INTERVENTORA

Una comitiva encabezada por la escribana Estela Fornerón y los abogados Bernardo Villalba y Christian Cabral (representantes legales de Sandra McLeod) se presentó este miércoles en la Municipalidad de Ciudad del Este con el fin de intimar a la interventora María Carolina Lanes.

Uno de los abogados manifestó que la intimación se debe a dos cuestiones puntuales: el daño patrimonial causado a la institución y el hecho de supuestamente haber tratado a los funcionarios descontratados de “planilleros”.

Bernardo Villalba sostuvo que la interventora se negó al acta notarial porque “sabe que está mintiendo” y aseguró que la misma no tiene ninguna prueba para ratificarse en sus expresiones.

Los representantes legales de McLeod acusan a Llanes de haber despedido de manera arbitraria e injustificada a un grupo de funcionarios, al tiempo de solicitar que presente las planillas y documentos que comprueben que los mismos no cumplían con sus respectivas funciones.

Villalba adelantó que los trabajadores cesados estarían iniciando acciones legales durante el transcurso del día, basándose en que la ley establece que el único que puede contratar o descontratar a los funcionarios es el intendente.