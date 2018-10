En entrevista con la 970 AM, la funcionaria de blanco manifestó que está muy indignada por lo sucedido cuando se encontraba de guardia en Urgencias de Pediatría y fue una madre cuyo hijo sufría episodios de apnea. Dijo que lo inspeccionó, lo vio estable y decidió que quede internado en el lugar. En ese lapso, constató que el bebé tuvo una pausa respiratoria y recibió la atención médica.

La denunciante contó que pese a las atenciones, la madre quería llevar a su bebé a un hospital privado y llamó a su hermana, identificada como Flavia Caballero, para que la ayude.

Siguió contando que esta familiar se apersonó con suma prepotencia en Urgencias y la agredió física y verbalmente. “Ella quería ya nomás que le consiga la ambulancia. Me empuja y me pega por el brazo. Me levantó la mano como para abofetearme. Tengo dos testigos, no pudimos filmar eso, lo que sí pudimos grabar fue después de que me agredieron”, dijo.

Sonia Sandoval indicó que la mujer fue muy agresiva y que realizó un “espectáculo” en plena sala de Urgencias.

Además la doctora agradeció el acompañamiento recibido por parte de sus colegas y de la ciudadanía.