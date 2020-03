El ministro del Interior, Euclides Acevedo, solicitó a los fiscales que actúen y hagan cumplir a la ciudadanía la disposición de cuarentena. Reconoció que no hay condiciones para aplicar el Estado de Excepción.

En conferencia de prensa, el Secretario de Estado informó que hasta ahora ya suman 130 los aprehendidos por no respetar el aislamiento obligatorio que dispuso el Gobierno Nacional para combatir la propagación del COVID-19.

El ministro Acevedo indicó que “no están dadas las condiciones” de implementar un Estado de Excepción. “La emergencia sanitaria y la cuarentena es una excepción, de hecho. Lo que pedimos es la participación fiscal para que se apliquen las disposiciones punitivas. Necesitamos a los fiscales para aplicar la ley”, solicitó.

La autoridad aclaró que ni Intendentes ni Gobernadores tienen la potestad de cerrar rutas y tampoco pueden aislar sus ciudades, tal como se registran en algunas localidades del interior del país.

“Cumplan la disposición sanitaria. Si quieren emborracharse, emborráchense en sus casas pero no en la calle. (...) Aunque quisiera, no puedo, pero saldría con guacha en la mano”, dijo a aquellos que no cumplen con la disposición del Gobierno.

Además garantizó la provisión de las mercaderías en los supermercados.