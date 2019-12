“Ya es increíble como son mentirosos y peligrosos, uno, yo nunca estuve en el lugar y usar arma de fuego mucho menos, no soy esa clase de gente, soy persona de trabajo”, respondió el diputado Miguel Cuevas en conversación con la 730 AM.

La denuncia la presentó el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres, quien dijo que el viernes fue hasta Sapucái para acompañar a manifestantes que protestaban contra la concejal Gricelda Duarte (ANR), investigada por cobro indebido de honorarios.

En ese instante, según el relato, llegaron el diputado Cuevas y su hijo Enzo, además de otros funcionarios, quienes atacaron con petardos, golpes y empujones en defensa de Duarte.

“Si es que yo estuve ahí que me demuestren, uno ya tiene miedo, ya no se puede creer”, afirmó Cuevas quien no cree que corra con la misma suerte de Ulises Quintana, preso actualmente en Viñas Cué.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en el lapso correspondiente a los años 2009 y 2019 se detectó una desproporción en los ingresos de Miguel Cuevas por una suma que supera los G. 1.700 millones. El periodo de investigación patrimonial tuvo como punto de partida sus ingresos en la función pública.