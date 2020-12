En conferencia de prensa, el mandatario Mario Abdo Benítez informó que desde hoy rige la ley de uso obligatorio de mascarillas, la cual busca protegernos para vivir relativamente con normalidad. “Es una nueva herramienta para enfrentar los desafíos. La mascarilla es una política más adecuada para proteger el empleo y que se apliquen los protocolos sanitarios”, indicó.

Dijo que él es un ejemplo de la importancia de su uso, porque trabajó normalmente y gran parte de su equipo y familiares cercanos se contagiaron, pero él no. “Siempre he intentado de aplicar las medidas sanitarias, nunca dejé de usar el tapabocas y mantener el distanciamiento social. Gran parte de mi equipo ya se ha contagiado, gracias a Dios no me ha alcanzado. Siempre cumplí con el protocolo sanitario”, alegó.

A pesar de los cuestionamientos, el mandamás remarcó que pretende dar una herramienta a la sociedad atendiendo el momento delicado que se vive con la pandemia. Es por ello que instó a cumplir las medidas sanitarias ya conocidas. “Esto funciona y es la mejor medida que podemos tomar”, agregó.

La ley establece el uso obligatorio de tapabocas para todas las personas mayores de diez (10) años en todos los lugares cerrados, públicos o privados de uso público; así como sanciones por el incumplimiento, ante la emergencia por el coronavirus.

Asimismo, se prevén sanciones por el incumplimiento, incluyendo trabajo comunitario de hasta 30 días; multa de 5 a 200 jornales mínimos; cierre temporal por diez (10) días del local en el que se constata la infracción; así como el cierre permanente del local o suspensión definitiva de la actividad regulada, cuando se constata reincidencia de infracciones a la presente ley.

La normativa indica que ante el presunto hecho de una infracción, la Policía Nacional deberá actuar de oficio o ante denuncias constituyéndose en el lugar del hecho. La línea habilitada para la recepción de denuncias es el Sistema 911. En un plazo de veinticuatro (24) horas la Policía Nacional remitirá el acta y todas las evidencias a un juez Penal de la Adolescencia competente.

No hace falta utilizar las mascarillas en el vehículo, aclaró a su vez Hernan Huttemann, asesor jurídico de la Presidencia.