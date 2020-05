Federico González, ministro asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, informó que aproximadamente 500 compatriotas vendrían al país, provenientes de Argentina. Sin embargo, ya no se cuenta con espacios en los albergues para derivarlos allí y enviarlos a sus hogares para cumplir con la cuarentena no es una opción para el Gobierno, aclaró el alto funcionario.

El secretario de Estado, comunicó que hasta la fecha unos 2.810 paraguayos ya ingresaron del exterior por los cruces fronterizos vigilados y afectados por la cuarentena. Asimismo, explicó que de ese número, 8.00 culminaron exitosamente la cuarentena obligatoria, arrojando negativo a los resultados del test Covid-19.

“Se analizan y se evalúan los casos excepcionales. Pero el problema es que las plazas, los lugares que tenemos previsto derivar a nuestros compatriotas, ya hace semanas que fueron superados principalmente por los que llegan del Brasil a través del Puente de la Amistad”, expresó en comunicación con la 1000 AM.

En ese sentido, contó que es difícil conseguir nuevos espacios, porque las unidades militares y policiales (47) están completamente ocupadas. Sin embargo, González especificó que el drama surge cuando los pobladores donde se encuentran los establecimientos, no permiten el traslado de los que ingresan el país, por ende, no cuentan con lugares para que puedan cumplir con el aislamiento obligatorio.

Federico González, dijo que el dilema aún está en encontrar albergues privados para los connacionales, por lo que en estos momentos están en plena negociación con las autoridades departamentales, distritales y las comunidades de las zonas.

Señaló, que todos los casos de paraguayos que están en el exterior son prioritarios e importantes, por lo que hacen los esfuerzos para poder brindar la atención correspondiente.

“Para tener una idea y esto puede llamar la atención. En estos momentos hay 12 ómnibus llenos que podrían estar viniendo de Buenos Aires (Argentina) y no tenemos lugares donde ponerlos. Entonces, es evaluar y decidir qué hacer, buscar el punto intermedio sobre el deseo de regresar al país, cosa que sí es válido y por el otro, el riesgo al exponer a toda la población al no tener los lugares apropiados”, enfatizó.

Remarcó que cerca de 500 connacionales están listos para regresar a Paraguay, no obstante, no cuentan con albergues disponibles para recibirlos por ahora y enviarlos a sus hogares a cumplir con la cuarentena obligatoria, no es una opción para el Gobierno, porque representaría un alto de riesgo de circulación del virus a nivel nacional.

Reiteró, que existe un debate permanente entre lo “que se quiere hacer y lo que se puede hacer, entre lo ideal y lo real”, señalando que ellos deben administrar realidades, por lo que no se puede dar el ingreso a todos los que quieren regresar.