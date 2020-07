El titular del Ministerio de Salud, Julio Mazzoleni, manifestó que la forma de llegar al triunfo es logrando que todos tengan la “misma sintonía”. En ese sentido, llamó a la reconciliación y el deseo de rectificar rumbos en cuanto a gestión.

Sin embargo, dijo que no se puede criticar y valor al mismo tiempo una misma estrategia, en relación a los cuestionamientos que se realizan a su gestión, en especial a la administrativa.

“A veces desde la gradería no se ve mucho la cancha embarrada. No se ven las dificultades de la semana, hay muchos errores que se pueden cometer en el ejercicio de lo que uno hace, pero también hay aciertos que no se pueden dejar adelante”, declaró.

Por otra parte, señaló que a pesar de que se está fortaleciendo el servicio de complejidad, la pelea contra el COVID-19 se tiene que seguir dando en la comunidad y no en los hospitales.

“Jugamos un gran y enorme primer tiempo, hicimos una marca a presión adelante y eso nos llevó a tener resultados muy buenos. Empezamos el segundo tiempo, un poco desordenados, pero hay retomar la misma táctica”, precisó.

Mazzoleni emitió estas palabras este martes durante la inauguración de tres nuevas Unidades de Salud Familiar en el departamento de San Pedro.