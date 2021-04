El comisario Roberto Núñez confirmó que los manifestantes no querían acreditarse para ingresar al Congreso Nacional, donde tenían previsto reunirse hoy con el senador Pedro Santacruz (PDP), según informó la periodista Francisca Pereira, radio Universo 970 AM.

Manifestantes que acampan diariamente frente al Congreso en contra del Gobierno agredieron a los guardias del Legislativo. El comisario Roberto Nuñez dijo que no querían acreditarse para ingresar a fin de hablar con el sen Pedro Santacruz. @Universo970py pic.twitter.com/6VlK6zAFLB — FRANCISCA PEREIRA (@Francis970AM) April 5, 2021

La comunicadora reportó que los manifestantes, al no querer acreditarse para poder ingresar a la sede del Congreso, intentaron entrar por la fuerza, dándose empujones y forcejeos con los policías que custodian la entrada.

Durante el incidente, un señor llegó hasta el lugar para presentar unos documentos, pero fue impedido y agredido por el grupo encabezado por Marcos Cecilio Báez (kepis y camiseta azul), militante de la juventud Liberal. “No estaba con ellos, traje una denuncia particular. Me dijeron que nadie entra ni sale del lugar, allí me estiraron el tapabocas y me pegaron”, contó el agredido, Fernando López, a radio Ñanduti.

Un señor llegó hasta el Congreso para presentar unos documentos, pero fue impedido y agredido por el grupo encabezado por Marcos Cecilio Báez (kepis, camiseta azul), militante de la juventud Liberal. #1020AM @nanduti pic.twitter.com/JhVO05rPwV — Willian Dominguez (@wilianDominguez) April 5, 2021

Recién luego de que el senador Pedro Santacruz se apersonara en el sitio se pudo contener la caldeada situación.

Por su parte, la manifestante Jessica Servín dijo al canal GEN que pretendían averiguar en qué estadio se encuentra el libelo acusatorio contra las autoridades presentado hace dos semanas. “Nos están ninguneando como siempre. Nosotros estamos amparados, no puede ser que sigan criminalizando la lucha, nos golpearon con cachiporrazos por venir a exigir nuestros derechos”, agregó.