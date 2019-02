La tetraplejia que adquirió Adriana Trigo, 23 años atrás, no fue impedimento para trabajar, culminar una carrera y seguir proyectándose en la vida. La movilidad de un dedo de la mano derecha la mantiene conectada. Debido a que el IPS ya no le provee uno de los medicamentos, vendió su silla de ruedas para cubrir los gastos y en dos meses más requerirá de otra con una mayor capacidad de sostenimiento para movilizarse.

La movilidad del dedo índice de la mano derecha fue “una revolución” en la vida de Adriana Trigo, que 23 años atrás quedó con inmovilidad corporal en el 90% del cuerpo tras un accidente. Iba en al cabina de una camioneta, hubo una frenada y varias personas, que también viajaban con ella, le cayeron encima. Sufrió una fractura de la espina cervical a nivel de las vértebras c3, c4 y c5, perdió por completo la movilidad y la sensibilidad del cuerpo quedando desde entonces con tetraplejia.

A partir de allí en el proceso de rehabilitación, Adriana se maneja en silla de ruedas, además de la ayuda y cuidados de su entorno más cercano. Su trabajo consiste en el manejo de redes sociales de una empresa desde la casa, utiliza el dedo móvil para eso a través de una tablet o celular. Culminó una carrera en siete de los cinco años que dura y hoy es Ingeniera en Marketing y Publicidad.

Para una persona promedio que tiene la movilidad completa del cuerpo hasta podría tratarse de una tontería pero para Adri, la posibilidad de mover un dedo significa un “wow”, como ella misma lo exclama.

Con su trabajo, la mujer de 41 años cubre sus gastos además de contar con seguro del IPS lo que le permitía mantenerse bien con su tratamiento. Sin embargo, de la noche a la mañana la provisión de uno de los medicamentos, la pregabalina que es utilizada contra los dolores, fue sacada del cuadro básico de medicamentos para los pacientes crónicos.

Eso significa un gasto imprevisto en la economía de Adriana ya que ese fármaco utiliza de 6 a 10 cajas dependiendo de la intensidad del dolor, cada caja tiene un costo de G 190 mil. Debido a la necesidad de tener sí o sí el medicamento, la mujer optó por vender su silla de ruedas, la ofreció a través de su blog y encontró un comprador anónimo que le realizó una propuesta que la sorprendió.

“Me dijo, te compro la silla pero no te deshagas de ella, cuando consigas la que necesitás donala, con ese dinero comprate los medicamentos mientras. Solo puede ser una persona con un corazón tan grande porque ese dinero me sirve para comprar mientras los medicamentos, que no es solo uno”, señaló.

Tras una reciente operación de los tendones de Aquiles, Adriana no utilizará la silla de ruedas pero en dos meses más sí ya precisará movilizarse pero necesita otra, con un respaldo más alto ya que va perdiendo el dominio del tronco en la parte más alta, esta tiene un costo de G 12 millones que tendrá que ver cómo conseguirla ya que sus ahorros los utilizó mientras encontraba un interesado en su silla de ruedas.

“Más adelante voy a necesitar la silla, en uno o dos meses pero ahora mismo necesito los medicamentos entonces opté por venderla. Gracias al trabajo me compro la medicación, pago fisioterapia, pero me salí de mis gastos y hasta usé mis pequeños ahorros que los tenía de reserva y ya vendí mi silla de ruedas”, afirmó.

Contar con ese medicamento implica lograr mes a mes cita con el traumatólogo o reumatólogo para contar con la receta como paciente normal, ya no como crónica que era lo que le permitía retirar le fármaco cada seis meses.

Adriana también recibe medicación de Senadis y destacó que trabajan muy bien en ese sentido, pese a que existen momentos de faltantes.

“Ahora me veo en esta situación y no sabía que hacer porque tampoco era molestar otra vez a mis vecinos y amigos armando las famosas polladas porque es un parchecito, sirve un tiempo y con la silla de ruedas me ayuda con la independencia, es súper útil. Si me ayudaban a sentarme ya me iba a dar una vuelta por el barrio, saludar a los vecinos y familiares sin necesidad de que alguien me empuje, lo hago sola. Para mí que no puedo moverme sola es una sensación de libertad, y de estar quietita y depender de otros a hacer eso, es lo máximo, es como que te devuelven parte de la libertad perdida luego del accidente”, reflexionó

Ella comparte sus vivencias en sus redes sociales, es su medio de comunicación con el exterior y su sustento diario y el 90% de la inmovilidad de su cuerpo no fue impedimento para ir cumpliendo metas y proyectarse, siempre con el apoyo de sus afectos.