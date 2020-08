El exjugador de fútbol Ronaldinho dejó el Hotel Palmaroga poco antes del mediodía de este martes. Afuera del sitio, una importante multitud de personas lo esperó para despedirse del otrora astro brasileño. “Ronaldinho te queremos. Ronaldinho no se va, no se va”, gritaban y cantaban los aficionados.

Tanto él como su hermano fueron hasta un hangar privado, para tomar el vuelo que los llevará a Río de Janeiro.

El Consejo de Defensa Nacional (CODENA) ya habilitó el vuelo y dio el permiso para que exjugador y su hermano abandonen el país

El juez Gustavo Amarilla dispuso ayer lunes la suspensión condicional del procedimiento para Ronaldinho por un año y la condena abreviada con la suspensión de la pena para Roberto por el lapso de dos años.

Para ambos, el juez aceptó que se repare el daño causado con los US$ 90.000 de Ronaldinho y los US$ 110.000 de Roberto Assis Moreira. El dinero de Roberto será entregado al Ministerio de Justicia, para la compra de insumos sanitarios para la lucha contra el Covid-19. Del dinero de Ronaldinho, US$ 60.000 será entregado al hospital de Clínicas y los otros US$ 30.000 será entregado a la campaña “Todos somos Bianca”.