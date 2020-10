El exministro de Hacienda, Santiago Peña, señaló que pese a las advertencias, el Poder Ejecutivo nuevamente logró que el Senado aprobara tres proyectos de Ley para endeudar aún más al país. A su parecer era mejor enfocarse en el Presupuesto de Gastos de la Nación para recién el siguiente año evaluar la posibilidad de adquirir nuevas deudas.

En conversación con el programa Tempranísimo, por la radio 970 AM y el canal GEN, lamentó además que con estas deudas se están privilegiando acuerdos políticos de corto plazo sobre el beneficio económico de largo plazo. “Esto tiene nombre y apellido; este bloque que se ha formado en la Cámara de Senadores entre algunos senadores de la bancada oficialista de gobierno junto con los del PDP y Frente Guasu, con algunos referentes del efrainismo”, comentó.

Si bien destacó que Paraguay está lejos de una debacle económica gracias a la fortaleza alcanzada a lo largo de estos años, el déficit fiscal es muy elevado y se salió de control, porque podría llegar al 6%, además estimó que la salida de la crisis será muy costosa.

Advirtió que la situación es muy peligrosa porque este Gobierno tiene la responsabilidad de entregar el mando, el 15 de agosto del 2023, con un déficit fiscal menor al 1,5%, tal como lo recibió en el 2018.

“Lo preocupante es que se están financiando gastos corrientes, que no tienen retorno directo. Lo que tenemos que ir viendo es cómo bajar el déficit fiscal. Este Gobierno tiene la responsabilidad de entregar el mismo nivel de déficit que recibió", refirió.

LO QUE FUE APROBABO

El proyecto aprobado en Senado y que pasará ahora a Diputados establece la aprobación de una emisión de deuda de unos US$ 47 millones para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat para la construcción de viviendas sociales en el marco del programa del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVIS).

Mientras que para la financiación de los programas sociales se aprobó una nueva deuda de hasta US$ 125.000.00 a través de créditos con organismos internacionales. Del total, US$ 50 millones será para financiar el Pytyvô 2.0, unos US$ 8 millones para los programas de Tekoporâ, Mi almuerzo escolar, Abrazo y para Conectividad.

Así también, del total de esos recursos US$ 50 millones irá para los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) para financiar los gastos del seguro social en un 80% y para los gastos corrientes un 20%. En el artículo 4º establece que el IPS podrá solicitar al Banco Nacional de Fomento, o a otras entidades del sistema financiero nacional, la apertura de líneas de crédito, con el objetivo de financiar requerimientos temporales derivados de la disminución de los ingresos por aportes.

Mientras que unos US$ 17 millones irán para las gobernaciones, los mismos serán distribuidos en partes iguales para cada una de ellas. Estos recursos podrán ser utilizados para gastos corrientes hasta el 20% y como mínimo el 80% para gastos de capital, dando preferencia a la industria nacional, a la mano de obra local y a las empresas que se encuentran en el territorio departamental.