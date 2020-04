Pedro Loblein, titular de INCOOP, mencionó a la radio 800 AM que si bien se esperaba un buen año para el sector, la pandemia los tomó por desprevenidos. Celebró, no obstante, que afortunadamente no hay disminución de la liquidez y se mantiene la estabilidad financiera, ya que no se registran extracciones importantes de los ahorros.

Consultado respecto a las críticas por las altas tasas de los créditos ofrecidos a los socios, el entrevistado indicó que existen realidades que escapan de las condiciones de las cooperativas. En ese sentido argumentó que no pueden establecer altas tasas a los ahorros y fijar que los porcentajes a los créditos estén por debajo del costo financiero, ya que ello generará pérdidas.

“Es fácil decir que deben hacer tal cosa porque son entidades solidarias y dar créditos por debajo, pero nos olvidamos que está también la responsabilidad de ser una entidad sustentable y garantizar los costos financieros”, puntualizó.