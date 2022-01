En la madrugada del domingo, una joven de 16 años que circulaba a bordo de su motocicleta fue violentamente embestida por un automóvil. Según el reporte policial de la localidad de Santa Rosa del Aguaray, el hecho ocurrió a las 03:00 de la madrugada. Sin embargo, las cámaras de circuito cerrado muestran que el accidente se produjo a las 01:20.

Los agentes alegaron en su reporte que tuvieron conocimiento del percance vial a través de una llamada anónima y que un móvil de la comisaría acudió inmediatamente al lugar encontrando a la menor tendida en el asfalto, según informó el medio NPY. Al respecto, el video muestra que una patrulla ya está en ese lugar realizando controles aleatorios cuando ocurre el accidente ante sus narices.

Así también, los agentes alegaron que la propia víctima realizó un adelantamiento indebido, cuando en las imágenes se observa totalmente lo contrario y es el otro conductor el responsable de la imprudencia.

De acuerdo con el reporte policial, el conductor implicado viajaba solo en su automóvil. Sin embargo, el video muestra que del rodado en cuestión descendieron varias personas.

Maura Silva, prima de la joven accidentada que está ahora en terapia intensiva, indicó al medio mencionado que es totalmente falso el informe policial y que al parecer los intervinientes no se dieron cuenta que había cámaras de seguridad en la zona, por lo que descaradamente habrían mentido de lo que en realidad ocurrió.

La familiar denunció además que los policías que estaban en el lugar tardaron 20 minutos en auxiliar a la víctima, quien se encuentra en grave estado ahora. “Solo le hablaron al muchacho que ocasionó el accidente, no es que solo había un conductor, eran entre cinco personas las que estaban en el auto. Mi prima puede que sea joven pero no es que ella se adelantó mal. No fue como dijeron los policías en su nota”, remarcó.

Se reportó que el conductor involucrado ya fue liberado y retiró su automóvil. Mientras que la joven accidentada lucha por su vida en un hospital de la capital del país.