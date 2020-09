El excapitán de los bomberos voluntarios Emigdio Benítez, quien fue rajado tras denunciar las irregularidades cometidas por las actuales autoridades, comentó a radio 1000 AM que es penoso que los bomberos voluntarios tengan que pasar miserias mientras sus directivos se pasan, supuestamente, robando sus recursos.

“Los bomberos voluntarios realmente trabajan, ellos son los héroes que necesitan la ayuda. Los delincuentes son los directivos, ellos roban y no envían el presupuesto a los bomberos. Ellos están acusados por la Fiscalía por documentos falsos y estafa. Ahora aprovechan la coyuntura (incendios) para decir que el Estado no les da dinero, pero el Estado no lo hace porque ellos no cumplieron con la rendición de cuentas”, remarcó.

Es así que el Estado desconoce cómo los directivos del Cuerpo de Bomberos utilizaron G. 1200 millones de guaraníes durante el periodo del 2018. Desde el directivo alegan que Hacienda rechaza la factura cuando se carga combustible a una autobomba en otra ciudad que no sea donde está instalada la unidad. Sobre el punto, el entrevistado señaló que el esquema delictivo montado presentaba facturas de supuestas cargas en ciudades muy alejadas. Citó que hacían figurar que los carros de Yby Yau cargaban en Encarnación, siendo esto totalmente irregular por la distancia de 600 kilómetros.

“No podés cargar así. Años tras años tenían un esquema delictivo para presentar la rendición de cuentas. Hace 18 años que este directivo está empotrado en el cargo. Es una lástima que los verdaderos héroes queden a merced de delincuentes que los dejan sin recursos y tengan que sobrevivir con la caridad de la ciudadanía”, puntualizó el exbombero.

Por su parte, Rafael Valdez, presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, alegó en entrevista con la radio Universo 970 AM que todo se sabrá a su tiempo. “Ahora estamos muy ocupados con el tema de los incendios. Creo que existe una falta de disponibilidad de recursos en Hacienda”, indicó.

“Es Hacienda la que no nos da el certificado de cumplimiento tributario. El cuestionamiento es totalmente irregular. Ya aguantamos demasiado”, insistió.

La rendición de cuentas del Cuerpo de Bomberos, correspondiente al presupuesto 2018, arrojó una falta de justificación de gastos de G. 1.200 millones, según el Ministerio de Hacienda, que solicitó la devolución de esa suma, pero no obtuvo respuesta.

Pese a esta irregularidad, el Poder Ejecutivo autorizó de manera excepcional la transferencia que corresponde al 2020, de G. 6.011 millones de guaraníes, a los cuales se le restará el importe requerido.