"Los casos respiratorios son más bien neumonías o bronquiolitis, tenemos un solo caso respiratorio en Sala, un lactante al que ya se descartó la infección por Covid-19. Afortunadamente hace un buen tiempo que no tenemos casos positivos pediátricos, ni casos sospechosos de Covid en internación”, explicó la Dra. Sara Amarilla, jefa del Departamento de Control de Infecciones Intrahospitalarias y de Epidemiología del Hospital de Clínicas.

Por otra parte, indicó que en el área de Contingencia de Adultos ingresan más cuadros respiratorios. “Actualmente tenemos un caso de Covid positivo internado en sala de contingencia, con un cuadro delicado puesto que requiere de oxígeno de alto flujo, y dos casos sospechosos internados en Emergencias con cuadros más leves, a la espera de resultado de hisopado por ser casos sospechosos”, afirmó.

Consultada sobre una tercera ola debido a la alta contagiosidad de la variante Delta, la profesional argumentó que podría darse, teniendo en cuenta que hay personas que no acudieron a vacunarse. Refirió que los 3 pacientes internados en el Hospital de Clínicas no se vacunaron, lo que complica un poco el cuadro.

“Es apresurado hablar de una tercera ola, pues se trata de una situación peculiar de personas no vacunadas y por eso se dio el contagio. También se dan situaciones de personas contagiadas que no cuentan con el esquema completo de vacunación. Hay que tener en cuenta que siguen circulando las otras variantes, es decir, según los datos manejados no es hegemónica la circulación de la Delta. Tenemos detección pero no es la prioritaria aún”, recalcó.