Se trata del denominado Corredor de Exportación Sur Oeste, cuyos estudios se iniciaron este año conjuntamente con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Este sábado se realizó un recorrido por los principales municipios por donde atraviesa este nuevo corredor logístico y vial a fin de recabar información y conversar con los principales actores de la comunidad.

La propuesta abarca cerca de 155 km del tramo: Pilar- Isla Umbú-Desmochados- Villalbín- Laureles -Yabebyry y el acceso a Cerrito, en los departamentos de Ñeembucú y Misiones.

Toda esta zona del país es altamente productiva, donde predomina el cultivo del arroz y la ganadería, así como el turismo histórico y natural.

En la ocasión, también se destacó el gran potencial portuario que tiene Pilar, por lo que el recorrido inició justamente en el puerto de esta ciudad.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de estudio preliminar (análisis de la situación actual), a cargo de un consorcio compuesto por 3 empresas japonesas: Yachiyo Engineering Co., Ltd., Central Consultant Inc. y Nippon Koei LAC.

Una vez finalizada toda la etapa de recolección de datos, se realizará la presentación final que sería en septiembre de este año.