Este viernes a la medianoche fue detenido el único sospechoso por el homicidio de Nancy Videla, la mujer de 31 años que estuvo desaparecida durante una semana y cuyo cuerpo fue hallado enterrado en una casa de la ciudad argentina Ingeniero Budge.

Se trata de Damián Lezcano Mendoza, de 70 años, jubilado y de nacionalidad paraguaya, quien está detenido en la Comisaría Comunal 4 de la Ciudad, ubicada en Zavaleta 425, Parque Patricios.

El hombre que es dueño de la propiedad donde fue encontrado el cuerpo de Nancy fue detenido acusado de homicidio.

Según informaron fuentes policiales, Lezcano tiene una causa de por homicidio simple en La Matanza.

“Era albañil”, informó una vecina del barrio en diálogo con los medios respecto del hombre detenido.

Tras realizar una autopsia, desde la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires, ubicada en la calle Viamonte al 2100, confirmaron la identidad de la joven de 31 años.

La búsqueda de Nancy se concentró el jueves por la noche en una casa de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, que fue señalada por una llamada al 911 y que provocó un giro en la investigación.

“Estabamos convencidos de que podíamos encontrarla ahí así que rompimos el contrapiso y encontramos un cuerpo femenino”, relató Berni este jueves por la noche a TN.

Según explicó el jefe de la cartera de Seguridad bonaerense, “todos los datos obtenidos indicaban que ese era el lugar”.

Cerca de las 21 se desarrolló un importante operativo policial en la puerta de esa vivienda, en la calle Bucarest al 2500. Y pasadas las 23, llegó la orden judicial para ingresar y romper un contrapiso.

” El contrapiso se construyó en una de las habitaciones del fondo. La parte donde estaba enterrado el cuerpo estaba fresca. Hay una diferencia entre el contrapiso más viejo y este”, precisó el ministro.

Al lugar llegaron policías de la Ciudad, agentes de la DDI, peritos científicos y bomberos porteños para hacer el procedimiento judicial habilitado. También participaban perros de rastreo de las fuerzas de seguridad, que en la tarde habrían señalado el lugar y precipitado el operativo.

La orden fue firmada por el Juzgado de Garantías 5 de Lomas de Zamora, ante un pedido de la Justicia de la Ciudad, a cargo de la causa por el paradero de Videla. La investigación está a cargo del fiscal en lo Criminal y Correccional 27, Marcelo Munilla Lacasa.

“La persona que habitaba la pieza donde fue encontrado el cuerpo de Nancy reconoce que Lezcano estaba obsesionado con Nancy, esta joven por miedo se fue del lugar, no hay encubrimiento ni colaboración. La encontraron en Liniers a punto de tomar un colectivo a Entre Ríos”, relataron en TN este viernes por la mañana.

CRONOLOGÍA DEL CASO

Nancy Beatriz Videla salió de su trabajo el viernes 26 de noviembre, tenía que tomarse dos colectivos y un tren para llegar a su casa en la localidad de Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora. Nunca llegó. Su última conexión en WhatsApp fue aquella tarde a las 18.30. Desde entonces no se supo más nada hasta esta madrugada cuando el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida que para los investigadores sería el de la mujer desaparecida hace 6 días.

La joven de 31 años pasó la noche del jueves 25 en un departamento ubicado sobre Avenida Santa Fe, en el barrio porteño de Palermo. Allí trabaja desde hace un año como niñera para una familia. Según las cámaras de seguridad del edificio, ella salió de ahí a las 15.33 del día viernes aunque luego el encargado del lugar señaló un desfasaje de aproximadamente 90 minutos en el horario de las cámaras con lo cual salió a las 16.56.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, Nancy se subió al colectivo de la Línea 39 que la trasladó a la estación Constitución. Ingresó exactamente a las 17.36. A las 18.16 le avisó a su novio, Alan Leguizamón (30), que estaba esperando el tren Roca. La última interacción con su pareja fue a las 18.38.

En diálogo con Infobae, Leguizamón contó que cerca de las 19.30, al no tener señales de Nancy, le mandó un mensaje: “Amor, ¿Por dónde andás?”. “Habíamos quedado en merendar algo juntos. Me parecía raro que tardara tanto”, acotó el joven que indicó que tampoco le respondía las llamadas ya que el celular daba apagado. “A la madrugada del otro día le mandé un mensaje, pero no le llegaba: tenía un solo tilde nomás”, apuntó el hombre cuando llegó a la cúspide de su preocupación.

A las 12.46 del sábado 27 los mensajes de Leguizamón tenían un solo tilde, su novia jamás los había recibido. El último rastro que tuvo Alan sobre ella fue en Constitución, con lo cual al día siguiente radicó la denuncia de desaparición en la Comisaría N° 1C.

Desde entonces comenzaron a circular fotos de la mujer con información precisa para intentar dar con su paradero. Nancy mide 1,60 metros, aproximadamente, es de contextura física delgada, tez blanca y cabello largo rubio. Al momento de su desaparición llevaba puesto un pantalón de jean claro, zapatillas blancas, una remera blanca con una estampa fucsia en el centro, un bolso negro y un rodete alto.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°27, a cargo de Marcelo Eduardo Munilla Lacasa. De acuerdo a cámaras de seguridad y a la ubicación que se logró captar de la antena del celular, los investigadores corroboraron que la joven de 31 años se subió al tren Roca, bajó en la estación Lanús, y caminó tranquilamente hasta que se tomó el colectivo 283 b2, interno 44, que la llevó para la zona de su casa, en Lomas de Zamora.

Los horarios de estos hechos sumaron más interrogantes al caso. Es que, en las imágenes de la estación de Lanús se observó que ella se subió al colectivo a las 18.12. Sin embargo, las capturas de WhatsApp que el propio novio de Nancy le entregó a los investigadores indican que a las 18.16 ella le avisaba que estaba esperando el tren. ¿Fue ella quien realmente envió ese mensaje?

“Virgen de Itatí y Falucho es el lugar de la última activación de la antena de celulares”, contaron fuentes de la investigación a Infobae. De ese cruce de calles a la casa de Nancy hay 17 cuadras en línea recta por Falucho. En el medio, a 100 metros de la esquina donde se captó el rastro, está la casa del novio.

El miércoles la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de Leguizamón que realizaron efectivos de la Policía de la Ciudad con perros adiestrados, que también se usaron para rastrillar dicha zona de la localidad de Lomas de Zamora.

Hay dos cámaras en la zona donde las antenas captaron el celular de la mujer que no funcionan, con lo cual no se pudo determinar si ella tenía el teléfono en su poder en ese momento ni cuando bajó del colectivo.

Ayer jueves los rastrillajes se centraron en Ingeniero Budge. El Grupo Especial de Rescate (GER) de Bomberos de la Ciudad envió un equipo de buzos tácticos que junto con personal de la división BEFER de la Policía Federal recorrieron un arroyo cercano a la casa de Nancy.

“Hasta el momento no encontramos problemas familiares, de pareja, económicos o laborales que nos den algún indicio. No tenía enemigos tampoco. Esto nos lleva a no cerrar ninguna hipótesis”, explicó a este medio uno de los investigadores. Como coartada, su novio dijo que al momento que se comunicó por celular con Videla por última vez estaba en su casa con su tío y su hijo (fruto de una relación anterior). Por su parte, la familia de Nancy señaló desde el primer momento a una ex pareja de la joven, de apellido Verón. El hombre fue interrogado, y su relato y coartada, lo descartaron como sospechoso.

Un llamado anónimo al 911 fue la pista clave con la cual los investigadores apuntaron a la vivienda allanada anoche a última hora. Una mujer señaló a un amigo de la niñera que es dueño de departamentos que alquila en la calle Bucarest al 2.500, en Ingeniero Budge, a 20 cuadras de donde vivía la joven desaparecida.

La denunciante habló también de “un contrapiso de reciente data” que vecinos de la zona alegaron que fue construido en los últimos días. Ese dato fue clave.

“Esa chica iba siempre a tomar mate con una persona, en Ingeniero Budge. Yo a Nancy la conocí en su casa. Cada vez que iba a cobrarle la jubilación, esta persona venía a buscar plata. No sé qué relación tendrán ellos. A mí me pareció que tenían algo sentimental”, confió la mujer a la operadora del 911.

“Yo el viernes estuve con él, le fui a cobrar la jubilación. El lunes cuando vi las noticias en las redes sociales, le pregunté: ‘¿Sabés algo de ella?’. ‘No, no sé nada. No apareció más’, me dijo”, reveló.

Desde la tarde de este jueves efectivos de las fuerzas de la Provincia, de la Ciudad, y federales aguardaron frente a la vivienda del hombre señalado en la denuncia anónima durante más de cuatro horas a que llegue la orden judicial por parte de la jueza Laura Ninni de Lomas de Zamora.

Resuelta la burocracia avanzaron con el allanamiento y rompieron el contrapiso del cual habló la mujer que llamó al 911.

“Rompimos un contrapiso y encontramos debajo un cuerpo femenino, faltaría la identificación”, aunque “todo da a pensar que es la persona que estábamos buscando”, declaró a primera hora de la madrugada de este viernes el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni al canal Todo Noticias. El contrapiso se encontraba en una habitación del fondo de la vivienda.

El operativo comenzó alrededor de las 23 y duró cerca de 60 minutos. Se agujereó el contrapiso y se le hizo oler a los perros rastreadores. Fuentes policiales informaron que los canes dieron señal positiva, se procedió al rompimiento y allí debajo encontraron los restos. Participó personal de la DDI, Bomberos de la Ciudad, miembros de la división de Búsqueda de Personas y efectivos de la Policía bonaerense.

Según dijo Berni, con el objetivo de acelerar su descomposición, el cadáver fue cubierto con cal. “Hay que ver si se puede reconocer el cuerpo a simple vista, sino a través de un análisis de ADN”, indicó el ministro.

Para la investigación todos los indicios indican que el cuerpo hallado esta madrugada sería el de Nancy Videla. El cadáver fue retirado de la vivienda a las 2.17 de la madrugada para ser trasladado a la morgue donde se le realizará el reconocimiento. Luego se procederá a la autopsia que determinará las causas de defunción y el horario de la misma. De corroborar que se trata de la niñera, estos datos permitirán al fiscal saber cuánto tiempo pasó la víctima junto a su femicida.

Minutos después de las 1am de este viernes, tras hallar el cadáver, la Policía bonaerense detuvo a un hombre de 70 años, identificado como Damián Lezcano Mendoza, quien está señalado como el principal sospechoso del crimen. Además la Justicia identificó a una mujer, que habría sido cómplice, que fue detenida cuando intentaba escaparse en micro hacia Entre Ríos.

“Antes de encontrar el cuerpo se les consultó sobre la situación y ambos se hicieron los desentendidos. Los dos dijeron que Nancy no había pasado por esa casa en los últimos días. No fue difícil darse cuenta que estaban mintiendo”, explicó uno de los miembros de la fiscalía.