El Ministerio de Salud Pública anunció la implementación de las muestras aleatorias a las personas asintomáticas. Estas pruebas serán practicadas en barrios donde no se reportan casos, además de entes públicos y algunas empresas privadas.

En entrevista con la radio 1000 AM, el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, indicó que en los próximos días se tendrá un panorama más claro de lo que fue la fase 1 de la cuarentena inteligente. Se prevé tener listo el informe final el 21 de mayo, al día siguiente el equipo técnico evaluará los resultados para adecuar cómo será la fase 2 desde el 25 de mayo.

El médico dijo que falta llegar a las 1.000 muestras diarias para tener un panorama más claro de lo que ocurre en nuestro país. “Hay capacidad pero no hay gente enferma. No hace mucho frío y entonces no hay síntomas”, dijo y manifestó su preocupación porque en su mayoría las pruebas se toman en los albergues.

“Fuera de los alberges la cosa pinta demasiado bien, pocos casos sin nexos, pocos casos en la comunidad. Los hospitales están prácticamente sin consulta, siendo un histórico que hayan bajado las enfermedades respiratorias”, agregó.

Para estar seguros de que realmente no hay casos en la comunidad, Sequera adelantó que Salud Pública implementará desde esta semana los tests aleatorios a los asintomáticos. Las brigadas del ministerio irán a los barrios donde no se reportan casos a tomar las muestras y también a los entes públicos y privados. Se pretende hacer 100 exámenes de este tipo por día, según contó.

Reconoció que “no es agradable hacerse el test” por la forma en que debe efectuarse, por lo que se verá la estrategia para incentivar a las personas a que se hagan la prueba.