El abogado Pedro Ovelar, representante en Paraguay del ex presidente de la República Horacio Cartes, comentó que el Ministerio Público brasileño acostumbra a no compartir información con la defensa, ya sea documentación o pruebas sobre el caso, pero luego la utiliza, según comentaron los abogados contratados en el Brasil.

Esa situación podría darse en este caso. “Dudamos mucho de la constitucionalidad de eso, pero en Paraguay no ocurre eso. En honor a la verdad no pudieron tener más cosas porque no existen”, sostuvo en “La lupa”.

También recalcó que la propia policía del Brasil no acusa a Cartes de formar parte de una organización criminal. “Algo muy relevante es que la Policía Federal, que es la que se encarga de la investigación, excluye a Horacio Cartes de los sospechados de formar parte de una organización criminal”, ratificó.

Sobre la decisión de la justicia brasileña de pedir la prisión preventiva de Cartes, el abogado Ovelar señaló que podría ser a causa de un grupo de personas que conspiren en su contra.

Durante el programa “La lupa”, comentó que la medida cautelar presentada por la defensa brasileña fue rechazada, por lo que el juez decidió analizar mejor a fondo los hechos denunciados. “Por la envergadura del caso, consideró que los tres miembros analicen el fondo en la audiencia, donde se pueden analizar mejor todas las cuestiones”, dijo Ovelar. Sobre la orden de detención que se expidió la semana pasada, explicó que también podría estar en otros países y no solo regiría en Brasil. No obstante, aclaró que “Cartes puede estar en el país sin ningún inconveniente”.