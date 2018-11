“Estamos parcheando y haciendo agua por todos lados”, resumió la doctora Gladis Wagenbach, jefa de Anestesiología del Hospital Acosta Ñu sobre la situación de precariedad que atraviesa el centro de referencia en atención pediátrica del sector público al punto que se eligen las cirugías más urgentes y se posponen las menos urgentes dentro de lo delicado de cada caso.

La falta de medicamentos anestésicos, insumos básicos como jeringas y los desperfectos que sufren los equipos de quirófano que no permiten que se realicen las intervenciones quirúrgicas al ciento por ciento y de acuerdo a la demanda.

Uno de los equipos que no funciona desde hace dos semanas es la máquina de anestesia y los procedimientos más complejos que requieren sí o sí su uso ya fueron suspendidos. en el caso de los monitores que sufren desperfectos en plena cirugía deben ser reemplazados de urgencias para el correcto control del paciente que está siendo intervenido y poscirugía.

“Estamos priorizando los casos, elegimos entre un tumor y medicar a un paciente con leucemia”, señaló la profesional en contacto con HOY.

La situación de desabastecimiento lleva un año y se va agravando a medida que pasa el tiempo. “Si de los 16 medicamentos que se daban en la farmacia antes daban 10, ahora dan seis o siete. Primero dejaron de entregar uno, luego tres y últimamente esta semana se volvió catastrófica”, agregó.

“Estamos trabajando así esta semana ya todos los días y por falta de la máquina de anestesia hacíamos procedimientos con drogas intravenosas pero ahora ya no tenemos ni las drogas tampoco ya funciona el monitor de cardio ni el fibrilador. Nos estamos arriesgando y estamos reservando drogas al menos para los pacientes que llegan de urgencias porque por ejemplo una peritonitis no podemos rechazar pero ya no tenemos las drogas que necesitamos para intervenir a los pacientes”, detalló.

Wagenbach explicó que desde el 2016 llevan solicitando la reparación y mantenimientos de equipos que hoy ya no dan abasto y dejaron de funcionar. "Como médicos y enfermeras ponemos de nuestra parte, el factor humano no es el problema, pero sin materiales ni equipos qué podemos hacer y es una situación muy triste tener que elegir entre dos pacientes", puntualizó.

“Necesitamos que nos ayuden, si hoy nos traen las drogas y los equipos hoy empezamos a trabajar ciento por ciento, como siempre lo hicimos y todos saben que nos matamos acá por nuestros pacientes porque existe un real involucramiento de todo el personal y lo seguiremos haciendo pero necesitamos los elementos”, fue el reclamo desesperado de la profesional.