El contralor indicó que hoy se subieron 3.000 declaraciones juradas a la página de la institución y dentro de 60, completarán 150.000 en total.

Consultado sobre la irregularidad de la declaración jurada del ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, dijo que no pueden realizar manifestaciones específicas sobre procesos abiertos como en el caso del citado ministro.

“Porque vamos a entrar a una cantidad de situaciones que no podremos aseverar”, expresó.

Explicó que el titular del MAG, está siendo investigado por la Contraloría con relación a su examen de correspondencia que sigue pendiente.

Asimismo resaltó que, para que puedan realizar la labor (investigación) primero deben saber si es verdad o no lo que el funcionario declaró.

Señaló que la declaración jurada es una manifestación de información. “Una persona puede mentir en su presentación, puede hacerlo intencionalmente o puede ser un error. Pero la veracidad en cuanto a lo que el funcionario dijo, nosotros debemos contractar con informes oficiales”, enfatizó.

En otras palabras, Benítez sostuvo que la institución debe contar con los informes de la Dirección General de Registros Públicos, de Bancos, de Automotores, del Viceministerio de Tributación, del Ministerio de Hacienda, entre otros.

Sin embargo, indicó que no cuentan con acceso directo a dichos informes y dijo que los mismos ya fueron solicitados a los organismos estatales correspondientes.

Agregó también que, la Contraloría es la entidad fiscalizadora superior del país por lo que se encuentran en competencia de requerir informes, a fin que puedan realizar el trabajo de forma rápida.

“No tenemos acceso directo y ya hemos solicitado, luego los informes son remitidos a la Contraloría en un lapso de 6 meses aproximadamente. Entonces nuestro examen de correspondencia tarda de 8 hasta 12 meses para su presentación”, subrayó.

En ese sentido, deslindó responsabilidad en la tardanza. No obstante, manifestó que mejorarán los resultados de dichos exámenes.

Niega haber “maquillado” su patrimonio

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Rodolfo Friedmann, salió al paso de la publicación realizada por el Diario La Nación que expresa que supuestamente duplicó sus acciones. Posterior a eso, eliminó sus ingresos para “maquillar” su patrimonio en la presentación de su declaración jurada de bienes.

“Ojalá haya triplicado mis acciones, si me fue bien en mi empresa, bueno, me fue bien verdad, gracias a Dios. Declaro lo que tengo, no puedo declarar lo que no tengo, y si gasté de alguna cuenta un dinero para algún motivo, y bueno, creo que no es ningún delito eso”, expresó Friedmann.

Friedmann confirmó que el valor de sus bienes oscila los USS 1,5 millones. Argumentó que obtuvo ese monto mediante movimientos de las Sociedades Anónimas que figuran a su nombre e ingresos económicos que tiene desde hace bastante tiempo.