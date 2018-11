En medio de un importante contingente policial y acompañado por una comitiva integrada por cuatro personas, el contralor García fue hasta CDE para pedir documentos originales con relación a la gestión municipal de los años 2017 y 2018.

El contralor indicó a la prensa capitalina invitada para participar del procedimiento, que “materialmente los papeles no están acá, no están allá y no están a disposición de la Contraloría; eso lo que estamos constatando en este momento”.

Posteriormente Enrique García destacó que la intendenta Sandra McLeod le manifestó mediante una llamada telefónica que está a plena disposición.

DOCUMENTOS EN OTROS SITIOS

Carlos Ávalos, secretario general de Municipalidad de CDE, contó que el contralor solicitó documentos que están en el Tribunal de Cuentas de la capital. “Nos da 10 días hábiles para remitir la documentación”, contó a radio 1000 AM.

El funcionario indicó que García le consultó sobre la posibilidad de contar con un espacio físico para que los trabajadores de la Contraloría realicen una auditoría en el sitio. “Por orden expresa de la intendenta, siempre hemos estado abiertos a los órganos de control, y tenemos una sala con todas las comodidades. Vamos a estar disponibles para ayudarles, hasta con medios de transporte para que se trasladen in situ a los lugares donde deseen”, dijo.

Gustavo Galeano, corresponsal del Grupo Nación en Alto Paraná, informó que para muchos es muy sorpresiva esta visita, porque que la Contraloría no auditaba la gestión municipal de Sandra McLeod al exigir una acción de inconstitucionalidad que permite que dicho tribunal pueda indagar en el municipio; además porque muchos documentos están en manos de la Fiscalía.

NO RENUNCIARÁ

“El Contralor siempre puede entrar a la municipalidad que tiene una medida cautelar que permite la entrada del Tribunal de Cuentas. No se modifica absolutamente nada a la Contraloría, entonces puede entrar a auditar. Si hay documentos que están siendo auditando por el Tribunal de Cuentas y la Contraloría necesita, entonces debe pedir copias autenticadas para investigar”, resaltó el diputado colorado Justo Zacarías, en entrevista con la radio 650 AM.

El legislador destacó que la intendenta McLeod realizará su descargo el martes ante los miembros de la comisión de Diputados, atendiendo a que el pleno fijó una sesión extraordinaria para el 27 de noviembre próximos, de manera a tratar el tema que requiere de mayoría simple para su aprobación. “No renunciará”, puntualizó.