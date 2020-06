Luis Villordo, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), indicó que no renunciará al cargo y prometió solucionar los inconvenientes detectados con la lectura del consumo de la electricidad durante la cuarentena sanitaria.

En el programa La Lupa de Telefuturo, Villordo dijo que no renunciará a su cargo y se comprometió a solucionar el problema de las sobrefacturaciones. “Me comprometo a solucionar el 100% de los inconvenientes y hasta que no esté subsanada hasta la última factura no habrá corte de energía por esta situación”, expresó.

Sobre la Ley sancionada por el Congreso que anula las facturas emitidas durante la pandemia de COVID-19 y que está siendo analizada por el Poder Ejecutivo, el entrevistado indicó que no apoya esta iniciativa parlamentaria porque posee falencias e impactará negativamente en la finanza de la institución. Explicó que costará unos 306 millones de dólares.

Ayer, el ministro de Hacienda, Benigno López, fue claro sobre la ley de exoneración de facturas de ANDE. Advierte que si no se contempla una fuente de ingresos adicional, la misma sería inaplicable.

La nueva ley sancionada por el Congreso, que ahora depende de lo que decida el Ejecutivo, amplía la franja de exoneración a los usuarios que consuman hasta 1.000 Kw por mes y extiende el beneficio hasta agosto. Los pagos hechos con anterioridad serán descontados en las próximas facturas.