“Hemos tenido un diálogo largo al respecto y hoy se ha concretado (la designación), creo tener la formación técnica y la capacidad de administrar situaciones de crisis, porque sabemos que es una cartera muy sensible, me creo capaz de sobrellevar con responsabilidad”, declaró Édgar Olmedo en entrevista con la 780 AM.

En cuanto a los resultados exitosos obtenidos por su antecesora, Cecilia Pérez, anunció que dará continuidad a todos esos procesos y que también implementará sus ideas.

Olmedo ocupó anteriormente la Presidencia del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), cargo al que renunció semanas atrás. También fue intendente de Coronel Oviedo en el periodo 2010-2015. Antes se desempeñó concejal municipal.

Su última etapa política fue como candidato a Gobernador de Caaguazú por la ANR, a donde finalmente no llegó.

Olmedo asume a las 7:30 en Palacio de López, en reemplazo de Cecilia Pérez, designada como asesora de la Presidencia en asuntos de seguridad.