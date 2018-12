Luego de perder a un hijo, Cecilia de 38 años decidió junto con quien estuvo en pareja durante 6 años recurrir al tratamiento de fecundación in vitro ya que al realizar los controles se supo que ella era portadora de una enfermedad genética.

Los dos embriones ya estaban listos para la transferencia cuando la pareja decide no continuar con el plan, que estuvo previamente consentido y firmado, situación que dejó sorprendida a la mujer que decidió continuar.

En conversación con Radio 1000, Cecilia aseguró que lucha por la vida de sus hijos y que no pide nada más y aguarda la notificación al médico tratante, el doctor Pedro Pablo Guanes para seguir el proceso ya que un fallo judicial determinó que corresponde continuar con el implante embrionario.

“Empezamos el tratamiento en abril pasado y en octubre llegó el momento de la fecundación y él terminó la relación y ya no me fui a plantear continuar el tratamiento sin él sino lo hicimos vía judicial para que el médico no tenga problemas, le planteé una mejor salida para que esté protegido legalmente”, explicó la mujer.

Aseguró estar contenta con el fallo judicial y asegura que ahora deberá reiniciar el tratamiento de preparación para el implante embrionario como chequeos anuales, tratamiento hormonal.

Los hijos llevaran su apellido, aseguró y que no exige nada del padre. “No quiero absolutamente nada, solo estos dos bebés que ya me dio, no pretendo nada más, no necesita nada más, solo a mis hijos”, afirmó.

No descartó la posibilidad de que en un futuro sus hijos conozcan a su padre debido a que es un derecho del niño pero es él el que no quiere tenerlos ya que su intención no es perjudicar a sus hijos sino todo lo contrario, por lo que está luchando para que nazcan.

“Estoy bien así estoy peleando por mis hijos y no necesito de él gracias a Dios. Con un bebé en el cielo esta es una ilusión de que venga el arco iris después dela tormenta”, puntualizó.

En comunicación con Urbana, Cecilia afirmó que su ex pareja "para mí él ya es padre, esos embriones ya tienen vida y ya están allí. No será padre, él ya es padre de esos embriones". Reiteró que no necesita de él y que no requiere de su dinero, apellido ni la prestación.

"No es por él que estoy haciendo esto sino por esas dos vidas que ya están. Se puede firmar un acuerdo que no se quiere hacer cargo y listo con todo lo que ya dijo que no quiere. Ellos sabrán que su papá nunca quiso que estén", señaló.

Remató diciendo que la decisión fue de a dos, que nadie lo obligó a hacerse el tratamiento ni le puso una pistola en la cabeza y que debe asumir sus decisiones.

Caso histórico

El abogado de la mujer, Geza Poka, explicó que luego de la negativa del padre de continuar con el proceso, se inició un litigio legal y la mujer había perdido en las dos primeras instancias y en una tercera, un Tribunal de Apelación le dio la razón siendo este un fallo histórico ya que no existe en la legislación un caso similar.

El fallo evoca la Constitución Nacional y el Código Penal al mencionar al feto como embrión del ser humano hasta el momento del parto y que los argumentos de los magistrados que fundamentaron a favor de la mujer se respalda en el Código de la Niñez y la Adolescencia con relación a la protección de las personas por nacer desde la concepción.

Se tuvo como sustento legal el artículo 28 del Código Civil que hace referencia a que la persona física tiene capacidad de derechos desde la concepción para adquirir bienes por donación de herencia y legado.

Existe un vacío legal

Por su parte, el doctor Pedro Pablo Guanes, médico tratante de la mujer explicó en contacto con Monumental afirmó que Paraguay requiere una legislación clara sobre este tipo de casos y que aguarda la notificación para continuar con el proceso.

“Se tenía todo decidido para la transferencia embrionaria y 48 horas antes por decisión unilateral se decidió la no transferencia, tenían firmados unos consentimientos para el proceso hasta el final y no se pudo llegar a un acuerdo verbal y llegó a los estrados judiciales”, detalló.

Explicó que para iniciar el tratamiento se firma un consentimiento que la clínica entrega al paciente que será intervenido o sometido a un tratamiento quirúrgico donde se informa el proceso y los riesgos.

Sobre el caso afirmó que son cuatro embriones que tienen derecho a la vida más allá de la justicia.

“Si no se permite que se descongele y se haga la transferencia los embriones quedan a cuidado de la clínica. Tengo que recibir una notificación del ujier para proceder”, señaló.

El Paraguay requiere de legislaciones al respecto de manera a contar con un amparo ante estas situaciones, reflexionó. “Cuando salga la ley de reproducción asistida se debe conformar un equipo multifacético donde estén abogados, médicos, sociólogos, religiosos y otros componentes de la sociedad”, puntualizó.