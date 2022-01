El sargento ayudante de Infantería Víctor César Isasi Flecha (40) falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio, taponamiento cardiaco y trauma cerrado de tórax, debido a las lesiones perforantes que sufrió –según la versión oficial que ahora se pone en duda- a raíz de la embestida de un ciervo que estaba en Mburuvicha Róga.

Gloria Franco, directora del Hospital Militar Central de las Fuerzas Armadas, aseguró a radio Monumental que un equipo médico hizo todo lo posible para mantener con vida al sargento atacado. “Los médicos intervinientes me dijeron que se hizo todo lo que se tenía que hacer, pero que el paciente no resistió”, expuso.

Sin embargo, otros de sus colegas (de otras dependencias hospitalarias) expusieron sus dudas en torno a este caso que tuvo amplia repercusión tanto a nivel local como internacional.

La doctora Nancy Garay, jefa de Cardiología del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, sostuvo a través de su cuenta de Twitter que el personal militar pudo haber sobrevivido al ataque del ciervo. “Si la causa de muerte fue taponamiento cardiaco postraumatismo cerrado de tórax, 16 horas después del accidente, hubo tiempo de salvarlo. No debió haber muerto”, tuiteó.

En charla con la 780 AM, la médica ahondó que le llamó la atención la descripción hecha por los médicos intervinientes y que por ello expuso su apreciación sobre lo ocurrido. “Me llamó la atención que hayan puesto (taponamiento cardiaco) como causa de muerte y sin embargo no se intentó un procedimiento que se hace rápidamente y el paciente se salva. El taponamiento cardiaco es un evento agudo y no puede pasar 16 horas sin que nadie se da cuenta. Es un evento que todos los médicos de guardia temen que ocurra y se debe prevenir”, indicó.

“El tórax contiene 2 de los órganos más importantes del cuerpo humano, los pulmones y el corazón. Ambos son muy frágiles, pero cumplen una función vital. Si hay un traumatismo (de tórax), expone a dos órganos vitales a presentar complicaciones graves, entonces eso también me llamó la atención. Ayer estaba escuchando que el paciente, aparentemente, estaba estable y estaba en una sala común. No dudo de que no se haya hecho todo posible, inclusive hablan de que había una tomografía, pero es raro nomás que en una tomografía no se vean estos signos o que no se haya monitoreando de cerca para evitar una complicación hemodinámica, que si uno no actúa con rapidez, el paciente fallece”, expuso.

También coincidió el doctor Francisco Perrota, médico de la Unidad de Oncología Quirúrgica del Hospital de Clínicas. “Se debe aclarar la muerte del sargento, sobre todo la ineficiencia en la atención, estuvo en dos hospitales”, pidió el médico a través de su cuenta de Twitter.

NOVIA PIDE VER VIDEOS Y QUE FISCALÍA PERITE CELULAR

Soledad Cabañas, la novia del sargento ayudante de Infantería Víctor Isasi Flecha (40), también expresó sus dudas en torno al caso y afirmó que no cree en que un ciervo haya quitado la vida a una persona que estaba entrenada y que era muy corpulenta.

En comunicación con el diario EXTRA, la mujer aseguró que su novio, desde hace meses, le venía contando que recibía amenazas de algunos camaradas, pero sin identificarlos. Es por ello que la joven solicita a las Fuerzas Militares que hagan público el video que habría captado el momento del ataque del ciervo. Además aconsejó a la Fiscalía que pida informes a la empresa Claro y que perite el celular del militar para corroborar las supuestas amenazas que venía recibiendo.