Bruno Acosta, novio de la joven que fue atendida en el IMT, utilizó su cuenta de Twitter para contar lo que ocurrió cuando su ella trotaba.

“Un perro mordió a mi novia al trotar. Vamos al instituto de medicina tropical (especializados para estos casos) y no le dejan entrar por estar en top y calza. Así que recuerden, si un animal los va a atacar, estén vestidos formalmente”, menciona su posteo. Posteriormente, indicó que “por suerte tenían una campera en el auto y se tuvo que cargar de calor esperando”.

El joven relató en contacto con la 1020 AM que el perro que atacó a su novia era bastante grande y la mordida fue a la altura de la pantorrilla. Tras el ataque, ella fue a su casa y le mostró su herida.

“Averiguamos y la mejor opción fue el Instituto de Medicina Tropical, y nos vamos así como estábamos, ella vestía una calza y un top que usó para entrenar. Le atendió una enfermera, le hizo las preguntas y mi novia le mostró donde le mordieron. La funcionaria le pidió que retroceda un poco, luego le dijo que no le iba a dejar pasar así y le preguntó si tenía una remera, ella responde que no, entonces le dijo que no la iba a dejar pasar vestida así”, expresó.

Sobre ese punto, fue consultado por nuestro medio el director del IMT, el Dr. Óscar Merlo, quien mencionó que no se le negó la atención a la joven. La misma llegó a las 21:57 y para las 22:24 aproximadamente se retiró del hospital.

“Ella fue atendida y se le puso la vacuna. No se le negó la atención y tampoco la entrada al hospital, ya que llegó hasta la sala donde se hace la clasificación según la gravedad. Aparentemente la persona que la atendió le sugirió que si tenía otra prenda, que se ponga encima “, indicó.

En ese sentido, el doctor dijo que normalmente los reclamos suelen ser a la inversa, ya que son los propios usuarios quienes se quejan por permitir el ingreso de personas con cierto tipo de vestimenta.

“Como en todo hospital pedimos que se acuda con la menor piel expuesta posible, por ser un centro de enfermedades infectocontagiosas y por el COVID, pero no le negamos la atención y la entrada”, puntualizó.