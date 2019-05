La abogada Carolina Goros­tiaga, representante legal del parlamentario, confirmó que presentó una acción legal contra el periodista “Juaki” Lezcano porque este lo acusa de tráfico de influencias y soborno, que son delitos importantes en el contexto de la función pública.

En charla con la 970 AM, la letrada aseguró que no se cometió tráfico de influencias de parte de su cliente porque no fue un encuentro con funcionarios públicos, sino más bien se trató de una conversación privada. “Este material, de haberse filmado, de hecho ya no corresponde, él hizo una grabación sin orden judicial y sacó de contexto”, añadió.

Alegó que el legislador era amigo de María Luz Peña, dueña de la consultora donde el comunicador hacía sus trabajos extras y donde se desarrolló la reunión, y del directivo de la empresa de seguridad Security Service Tecnology (SST), Óscar Chamorro. Su presencia en el sitio fue, según la misma, para servir de nexo entre ambos.

Gorostiaga sostuvo que no se configura el delito soborno que denuncia Lezcano, porque a su parecer era una cuestión laboral. “Él (por el periodista) es un profesional y es libre de pactar cualquier trabajo. Cada uno sabe qué trabajo tomar”, dijo y recalcó que el político no participó de la entrega del dinero.

En uno de los videos se oye al liberal pedir que “se cumpla con lo pactado”. Al respecto la abogada sostuvo que el ahora demandante se refería a que su amigo pague por la consultoría porque “siempre quiere regatear y no quiere pagar”.

Por otra parte aclaró que en ningún momento solicitaron la prohibición de publicar más noticias sobre este caso, tal como difundió ayer el diario ABC Color. “Ellos sacaron de contexto lo que pedí ante el tribunal. Yo solicité al juzgado que pida al diario ABC Color los informes de todo lo publicado y dije en un momento ‘bajar todo lo electrónico’, pero me refería en el sentido de descargar las informaciones para tenerlas almacenadas en un pen drive, no así hacer un pedido de censura, eso no consta en la presentación del caso”, expresó.

Ya mis abogados formalizaron querella contra Lezcano el difamador y calumniador sistemático . Quien nada debe , nada teme . Y conforme a necesidad ampliaremos querella . pic.twitter.com/bsZkPSUOdJ — Dionisio Amarilla Guirland (@DionisioAmarill) 29 de mayo de 2019

La jueza de Sentencia inte­rina Rossana Maldonado salió sorteada para entender en la causa. La magistrada deberá analizar si corresponde admi­tir la presente querella por difamación, calumnia e inju­ria. Si es admitida, deberá fijar la fecha para la audiencia de mediación entre el senador Amarilla y el periodista Lez­cano.

En caso de no llegar a una conciliación, tendrá que ser elevado a un juicio oral en el que se debatirán los hechos en relación con la quere­lla instaurada por el legisla­dor.