Votaciones en simultáneo, ¿cómo funcionan las máquinas?

Carlos María Ljubetic, director de los Procesos Electorales, explicó en comunicación con la 970 AM, que para las votaciones simultáneas las máquinas sí van a funcionar.

“La máquina no tiene ninguna dificultad. Podés hacer los cargos de candidatos que uno quiera, pero hay una cuestión que llevar en cuenta. Si se carga una elección con 8 candidaturas se tarda más que la de 2 candidaturas. El votante va a tardar en sufragar pero no sería lo mismo que vote en papeletas”, indicó el director.

Por su parte sostuvo que la ciudadanía debe entender el sistema de bloqueado, ya que no solo debe elegir lo que antes era marcar 8 boletas, ahora significa marcar 13 boletas. En este sentido dijo que antes se marcaba para presidente y miembros de la Junta, Concejales para una lista. Con la máquina el votante debe elegir primero al Movimiento y luego al candidato, lo mismo se aplica en convencionales.

“Hay tres cargos uninominales y 5 cargos plurinominales, se tiene que marcar 13 boletas. No se puede dejar de hacer uso del voto preferencial porque es obligatoria en nuestra Ley, si no se vota por una persona el voto queda nulo. Se debe votar a la persona para que sea válido, no al movimiento”, sentenció.

Sobre ese punto, Ljubetic indicó que el problema no es cuestión de la máquina o del sistema. Si el ciudadano elige a un candidato, ese voto va también para el Movimiento.

Luis Alberto Mauro asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral, indicó a Monumental 1080 AM que la entidad se encuentra en condiciones para ejecutar las internas.

“No existen inconvenientes técnicos ni humanos y se pueden realizar las votaciones en simultáneo. Las máquinas de votaciones están niveladas para hacerse; las internas del Partido Colorado con las Municipales“, explicó el asesor.

Asimismo el representante del TSJE, dijo que en días recibirán el Software y realizarán la capacitación y nivelación para prepararse en las internas.

Mencionó que el proceso sería el siguiente, en caso de que un liberal vote le llevaría 20 segundos ya que solo le aparecerá dos opciones : intendente y concejal. Pero cuando un colorado tenga que votar , tendrá que elegir el intendente de su partido, concejales y dentro de la lista otras 6 candidaturas como Presidente de la Junta Departamental, Miembros de la Junta Departamental, Presidentes de Seccionales, etc. lo que demoraría el momento del sufragio.

Las urnas electrónicas de votación serán utilizadas el 12 de julio y la distribución será a través de las cabeceras departamentales y de ahí repartidos en los Partidos. El asesor sostuvo que para las internas de todos los Partidos se usarán unas 12000 a 12500 urnas, en caso de que alguna máquina falle, previeron la forma de reponerla por otra.