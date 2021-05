El abogado Jorge Vasconcellos se refirió en charla con el canal Gen al proyecto de Ley que contempla sanciones por vacunaciones VIP en nuestro país. En ese sentido advirtió que busca modificar el Código Procesal Penal y la estructura administrativa del Ministerio de Salud Pública.

Además argumentó que esta propuesta representa la confesión del Poder Ejecutivo de que durante un año estuvo actuando de manera totalmente autoritaria y sin amparo de la Constitución Nacional.

El abogado cuestionó que se castiga al funcionario que administró indebidamente la vacuna pero no así al privilegiado que se valió de su condición para hacer uso de sus influencias para aplicarse la dosis de manera irregular.

Vasconsellos refirió que a su parecer debe sancionarse a la persona que se saltó los controles y privó de su vacuna a una persona de 80 años para arriba. “Yo no creo que la privación de libertad sea la solución a todos los problemas sociales en nuestro país, pero sí alguna sanción debe merecer”, agregó.

Afirmó que no está de acuerdo con que se considere que las vacunas sean de carácter patrimonial y se hable de hurto, sustracción o apropiación de las mismas, ya que “las vacunas no son un objetivo material de contenido económico que se pretenden proteger”. Justificó que una vacuna cuesta entre 20 y 50 dólares y que el propósito del Estado no es buscar un resarcimiento económico con la distribución de las dosis, sino que proteger el bien jurídico que es la salud pública.