El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, advirtió a los transportistas que no recibirán el pago de subsidios en caso de no respetar los horarios establecidos y sus respectivos ramales.

En entrevista con radio Ñanduti, Victor Sánchez recordó que el 1 de septiembre entra a regir la nueva resolución del Viceministerio de Transporte y que mediante esto, aquellas empresas que no presten servicios nocturnos, o domingos y feriados, en todos los ramales, no van a cobrar el subsidio. "Las empresas tienen que poner en reglas sus colectivos, el que no cumpla con el servicio, no va a cobrar el subsidio", agregó.

“Hay líneas que solamente atienden a los lugares donde hay mucha demanda dejando de lado a los barrios o compañías que tienen baja demanda, allí ocurren las reguladas. Algunas líneas sábados, domingos y feriados ya dejan a los ramales con baja demanda sin colectivos. Para evitar eso es que estamos sacando esta nueva resolución. Lo que estamos haciendo es redistribuir la circulación para evitar que los ramales queden sin unidades”, indicó.

La autoridad estimó que la sanción prevista obligará a las empresas de transporte a cumplir con lo que establece el pliego de bases y condiciones de adjudicación de sus itinerarios, considerando el importante porcentaje que representa el subsidio dentro de la tarifa del pasaje. “No van a cobrar el subsidio y eso prácticamente es un acta de defunción para ellos”, comentó.

La frecuencia de buses disponibles para el usuario debe ser como máximo cada 15 minutos, en caso de que la empresa de transporte cubra un solo ramal, hasta 30 minutos por ramal si la empresa cubre hasta tres ramales, y hasta 45 minutos por ramal si la empresa cubre más de tres ramales.