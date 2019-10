La abogada María Esther Roa, presidenta del gre­mio, adelantó a La Nación que la denuncia será por el hecho punible de lesión de confianza. “Desde la Coor­dinadora de Abogados del Paraguay, nosotros siem­pre presentamos denuncia cuando la Fiscalía no inicia una investigación en forma oficiosa”, expresó.

“Hay un circuito acá; se llama a licitación, se gana la licitación, pero eso no obsta para que él (Villama­yor), como ordenador de gas­tos, no controle por ejemplo los precios en forma indivi­dual de esos bienes, o por lo menos no haga hacer ver por alguien”, añadió la abogada.

Recordemos que bajo la administración de Villama­yor se adquirieron tres comi­sarías móviles en diciem­bre del 2018 y otras tres en abril pasado. A fin de año, los móviles se compraron a G. 570 millones cada uno, en total G. 1.710 millones, y en abril, a G. 493 millones cada uno, totalizando G. 1.479 millones.

Vale señalar que los pre­cios inflados de los bienes que son parte del equipa­miento de estas comisarías móviles hicieron que el costo total de las mismas se dis­pare. Como ejemplo, mesas que en el mercado cuestan G. 435.000 hicieron figurar a G. 8.000.000, según contrato firmado en diciembre, y a G. 7.000.000 en abril; arma­rios de 900.000, a un precio unitario de G. 7.350.000, y frigobares, que en el mer­cado salen G. 1.000.000, a G. 5.450.000.

Fueron algunos de los bie­nes que el proveedor TSV del Paraguay SRL cotizó en el paquete de comisarías móvi­les, y cuyos precios desata­ron gran indignación en las redes sociales.

En total, los seis tráileres costaron al Ministerio del Interior G. 3.189 millones. Con este dinero sacan a la calle 12 policías, ya que las estaciones de trabajo insta­ladas están preparadas para dos uniformados por cada contenedor.

La Auditoría del Poder Eje­cutivo, la Secretaría Anti­corrupción, la Dirección de Contrataciones y la Con­traloría, tienen en la mira a Villamayor. Todas están investigando las costosas compras de las comisarías móviles.