“Siempre hay pícaros que lamentablemente no tomaron conciencia y no aprendieron en estos cuatro meses, siguen aplazados”, lamentó el ministro del Interior Euclides Acevedo, en conversación con la 1080 AM.

Anunció que sugerirá a todas las ciudades de la fase 4 –todas menos Asunción y las de Central y Alto Paraná- la instalación de cordones sanitarios integrados por la Fiscalía, la Policía y las autoridades municipales.

“Una especie de control, no para que se impida el tránsito, sino para que se sepa a qué vienen y para qué, de lo contrario no tiene sentido la regionalización de las fases”, opinó Acevedo.

Consideró que se deberá recurrir a una especie de “gendarmería” en los encuentros sociales y anunció que hablará con la fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez para cooperar en los nuevos operativos.

Para el secretario de Estado podría darse un brote nacional por las fiestas fuera de Asunción, Central y Alto Paraná , si no se toman las medidas de control