Con la participación del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens; el representante del consorcio D-R Costanera, René Gómez; el coordinador general de la Unidad Ejecutora del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), Eduardo Calderini; y la directora de Gestión Socio Ambiental del MOPC, Lorena Balbuena, se llevó a cabo una reunión informativa con periodistas y comunicadores de diferentes medios, donde se brindaron detalles relacionados con las obras del Corredor Vial Botánico.

Las obras de construcción de los viaductos están adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al Consorcio D-R Costanera (CDD Construcciones S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A.), que se encargó de la Costanera Norte.

Durante la reunión, el ministro Wiens habló de la importancia y los beneficios que obtendrán los automovilistas y residentes que circulan a diario por la zona. Resaltó el respeto al medioambiente con el que se concibió la obra y el acompañamiento de A Todo Pulmón para cuidar el Jardín Botánico.

Las tareas en sí consistirán en: un viaducto de 1.340 metros que atravesará Sacramento, Artigas y la calle Fiebrig; un paso a desnivel de 460 metros sobre Primer Presidente, y la ampliación a cuatro carriles de la interconexión de la Autopista Ñu Guasu y la Transchaco.

Por su parte, el ingeniero René Gómez, del consorcio, explicó que los nuevos viaductos conectarán la Costanera Norte con la avenida Primer Presidente, en su intersección con la avenida Ñu Guasu. En paralelo se realizará el ensanche de la avenida Primer Presidente con rotondas a la altura de las avenidas Sacramento, Artigas y la calle Fiebrig.

Apuntó que son aproximadamente 40.000 los vehículos que circulan a diario por Primer Presidente, por lo que la obra representará un alivio para los que se desplazan entre el centro de Asunción y localidades como Luque, Limpio, Mariano Roque Alonso y los barrios periféricos de la capital.

Circulando desde la Costanera Norte, el automovilista podrá acceder a la rampa a la altura de la subestación de Puerto Botánico, en la calle Fiebrig. Luego de cruzar Sacramento, el viaducto va a empezar a bajar sobre Primer Presidente.

DETALLES DE LA OBRA:

El Corredor Vial Botánico es un proyecto más amplio que el inicial, que en principio contemplaba la construcción de un túnel de 300 metros de longitud. El mismo fue descartado porque solo daba una solución parcial al problema del tráfico, además representaba un problema debido a la existencia de varios servicios públicos de gran magnitud en la zona, lo cual iba a afectar a 1.700.000 usuarios.

Como alternativa se optó por la construcción de un viaducto, que incorpora una serie de obras complementarias. Las modificaciones representan un aumento del 6% en comparación al costo inicial del túnel. Los trabajos ya cuentan con la aprobación correspondiente de la Junta Municipal de Asunción (JMA) y la Intendencia.

Con respecto al Jardín Botánico y el área que será afectada, Lorena Balbuena, responsable de la Dirección de Gestión Socio Ambiental del MOPC, indicó que como compensación ambiental por la utilización de una hectárea y media de terreno, el Jardín Botánico recibirá a cambio 32 hectáreas colindantes. Añadió que estas 32 hectáreas, que hoy pertenecen al RC4, serán cedidas gracias a un convenio entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Defensa. A todo esto se suma la implementación de bicisendas.

A su vez, en cumplimiento con los objetivos del desarrollo sostenible, y como parte de un convenio específico firmado con A Todo Pulmón (ATP), dijo que se incorpora el plan de acción de arborización que permitirá el trasplante de especies nativas ubicadas en el Jardín Botánico a otras áreas dentro del mismo predio.

Resaltó que este convenio con ATP establece, además, el desarrollo de un nuevo vivero escuela en el predio del parque Ñu Guasu, de manera de ampliar su capacidad de producción anual de árboles y utilizar gran parte de esta producción de especies nativas para sembrarlas en el Jardín Botánico y en otras áreas del proyecto. En total se cultivarán 2.340 plantines.

Toda la Costanera de Asunción, cuando estén terminados los tramos I, II y III (la ya existente, la sur, la norte y las obras complementarias, respectivamente) totalizará una inversión de US$ 356 millones. De este monto, US$ 21 millones se invirtieron en la primera costanera; mientras que la norte, la que debe concluirse con los viaductos que pasarán frente al Botánico, totalizará US$ 116,5 millones.