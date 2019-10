POR ROSSANA ESCOBAR M.

rossana.escobar@gruponacion.com.py

Un año después de haber sido noti­cia por el robo que sufrió por parte de una empleada en su tienda de ropas usadas, el malogrado ex futbolista camerunés Arabo Bakary Yerima aparece con un gigantesco salto en los negocios.

Petropar lo incluyó como “CEO” invitado y lo convir­tió en próspero oferente en compras de gasoil y nafta por US$ 29,6 millones. Sin embargo, la firma que repre­senta Bakary quedó fuera de la adjudicación de la petrolera estatal por “no cumplir con la capacidad financiera ni ren­tabilidad”, según consta en el informe de evaluación del proceso.

En octubre del año pasado, el diario Popular publicaba el caso de un comerciante camerunés que denunció el robo de mercaderías (ropas usadas) por G. 25 millones. El vendedor era Bakary y la denuncia tuvo un final feliz porque la empleada infiel le devolvió las prendas que eran parte del stock que tenía en su pequeño local en la ciudad de San Lorenzo.

Bakary no solo es “invitado” de Petropar. También en sus redes sociales exhibe fotos de la invitación para el juramento del presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez. De hecho, en tiempos que el camerunés era comer­ciante de prendas, ostentaba en sus cuentas de Instagram su presencia en la asunción de mando presidencial, paseos oficiales con el mandatario, reuniones con sus ministros interesados en proyectos de inversión, que nunca se con­cretaron.

Bakary, en representación de la firma Mfouapon & Bakary, fue invitado por Petropar en las compras de gasoil y nafta por vía de la excepción. Sin embargo, la firma del ex fut­bolista como las demás no presentaron documentos sustanciales del proceso y facilitaron la adjudicación a la desconocida firma Sol Petróleo SA.

Todo apunta a una parodia, considerando que algunas firmas son de fachada, com­pitieron sin presentar la copia de constitución de sociedad y en otros casos ni están regis­tradas como proveedoras de Contrataciones Públicas. En el caso de Bakary, el mismo se muestra como un inversio­nista con llegada al gobierno de Mario Abdo. Sin embargo, sus movidas en las altas esfe­ras del poder no arrojaron inversiones en Paraguay.

Arabo Bakary, acompañando al presidente Mario Abdo Benítez en una entrega de tractores a gobernadores.



A Bakary, por ejemplo, se lo ve reunido con el director de Desarrollo Urbanísticoinisterio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Moreno. Cuando le preguntamos al ministro Dany Durand sobre el motivo de la reunión en su institu­ción, este respondió a La Nación: “Quería saber pla­nes de viviendas para clase media. No concretó nada, solo información. Llegó por la información del predio de Mariano Roque Alonso. Solo recabó datos y de que estaba interesado en construir 3.000 departamentos…, pero nunca más apareció”.

El ministro Durand no res­pondió cómo el africano llegó a mantener reuniones con el alto funcionario de su insti­tución ni cómo se realizó el contacto.

Bakary, el ex ministro de Agricultura Denis Lichi y un acompañante de nombre Cristian, según la publicación del camerunés.











Otro con quien mantenía reu­niones y se sacaba fotos el camerunés es el ex ministro de Agricultura Denis Lichi.

“Él vino con su tío que no hablaba español y venía ves­tido de árabe. Estaba inte­resado en enviar alimentos a Arabia y pidió informes sobre producción de arroz en el país”, respondió Lichi cuando le preguntamos sobre las reuniones en su despacho con el ex futbolista. Consul­tado sobre el nombre de la empresa de alimentos que representa Bakary, el ex ministro dijo no recordar.

Cuando le preguntamos a Lichi cómo el cameru­nés llegó a él, literalmente expresó: “Vaya, vaya… llegó solo, él se acercó a pedir infor­mes de producción en el país”.

Denuncia de robo en su pequeño negocio de venta de ropas que hizo Bakary en octubre del año pasado.