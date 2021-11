El senador colorado Juan Darío Monges, de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, manifestó a la 970 AM que no existe un recorte al Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI) y que actualmente hay un saldo de más de US$ 310 millones.

“De ninguna manera se perjudica a ningún proyecto, porque hay un saldo favorable. Nosotros hemos recurrido al Fondo de Excelencia para asignar el financiamiento de programas que no se pueden postergar y de eso hay un antecedente de que esos recursos se utilizan y quedan perdidos”, aclaró el senador.

Monges añadió que "los fondos no están en riesgo, porque existen recursos suficientes. Becal no va a colapsar como está señalado en varios medios de prensa”.

Explicó además que los fondos que son utilizados, son repuestos de acuerdo a la mejora de los ingresos fiscales.

Por su parte, el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, señaló que sí hay un riesgo sobre los US$ 17 millones, ya que en vez de reponerse se están volviendo a utilizar.

“Espero que se corrija este cambio que se hizo en la Comisión Bicameral y el plenario apruebe este presupuesto como fue remitido desde el Ministerio de Hacienda”, indicó.