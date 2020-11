“Proponemos el salario mínimo como aguinaldo a todos los trabajadores que fueron afectados por las suspensiones laborales”, manifestó Eduardo Ojeda, presidente de la Corriente Sindical Clasista, en contacto con radio Uno.

Ojeda indicó que hasta el momento, de los 100 millones de dólares destinados al Instituto de Previsión Social (IPS) para el pago a trabajadores cesados por la pandemia, sobran 50 millones, por lo que solicitan el pedido del pago del aguinaldo.

El dirigente explicó que la medida de fuerza es a fin de presionar al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, a tomar la decisión correspondiente, no obstante, en caso que no haya respuesta, mencionó que realizarán una vigilia frente al domicilio del ministro.

“Hace 15 días está en el escritorio del Ministro de Hacienda para dictaminar, y hasta ahora no tenemos respuesta. No respondió ni a nuestra solicitud de audiencia. No queremos que quede para última hora, y luego por la burocracia queden sin el aguinaldo unos 150 mil trabajadores”, apuntó.