El Dr. Carlos Luis Feltes, del Colegio Médico Quirúrgico, dijo al canal GEN que se debe controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias, ante el relajamiento ciudadano. Por lo que destacó y aplaudió el anuncio del ministro del Interior, Euclides Acevedo, respecto a retomar los controles en los espacios públicos.

“Es un tirón de orejas, porque por más que haya ocurrido la corrupción en la provisión de los insumos, no es excusa para que los ciudadanos no respetemos los protocolos de seguridad. La gente se cansó de la fallida compra de los insumos, pero que no hay insumos que alcancen para una crisis como esta. Esto escapa inclusive al Ministerio de Salud, que actuó bien al principio y fue valorado a nivel internacional”, mencionó.

Feltes dijo que desde su sector no recomiendan todavía el retroceso de fases en Asunción y Central. Sino más bien seguir apostando por el uso de los tapabocas, aislamiento social y lavado de las manos.

“Los criterios técnicos son los que nos van a salvar. Con el drama en CDE, el Gobierno fue flexible para evitar un peor descontento social y hay que hacer juego de cintura”, respondió cuando se le consultó si el criterio epidemiológico sigue imperando a la hora de adoptar posturas desde el Estado.