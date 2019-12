“Aquí no se puede desconocer que el señor Zacarías Irún no es garante de la patrimonio de la Municipalidad, al no ser intendente municipal, siendo así no es administrador ni ordenador de gastos. El imputado en actos no posee la cualidad especial de autor que se requiere para estos tipos de hechos, considerando que en su persona no se reúne la obligación de proteger el patrimonio de la Municipalidad”, expresó Cabral.

Agregó que este es el típico caso de la Ley penal, que exige circunstancias personales especiales, como la prevista en el Art. 32 del Código Penal, que expresa claramente “cuando no se dieran en el instigador o cómplice las condiciones, calidades o relaciones personales previstas en el Art. 16 que fundamenten la punibilidad del autor, la pena será atenuada con arreglo al Art. 67”.

Cabral resaltó que la calificación jurídica de la conducta descripta por el Ministerio Público en la imputación, tiene una expectativa mínima de 2 años la prevista en la Ley, que obliga al juez otorgar medidas alternativas.

“A LA FECHA NO HAY PELIGRO DE OBSTRUCCIÓN”

Cabral significó además “que el peligro de obstrucción expresado por el Ministerio Público cuando formuló imputación en marzo de 2019, a la fecha resulta inoficioso. Estamos a un año del proceso y el imputado no se ha fugado sin que fuera impuesta ninguna medida cautelar hasta ahora, que se aplica medidas”

Asimismo, aseguró que la “Fiscalía no arrimó los elementos que sustenten sus pretensiones, ni siquiera manifestó cuáles son los elementos de convicción que sustentan la existencia del hecho, siendo estos requisitos regidos por ley. Finalmente, refirió “que de la manera en que fue diseñada la imputación por el propio órgano acusador, la expectativa de pena por este hecho no supera los 2 años”.

“Los operadores de justicia, llamase fiscales o jueces, deben garantizar a todo ciudadano procesado una meridiana seguridad de que la ley vigente en la República será aplicada sin temor alguno. Actualmente en el país se siente una aplicación de la ley de manera selectiva, el estado de derecho se encuentra quebrantado, cuando en algunos casos por la misma calificación jurídica se solicita medidas alternativas. Y en caso como el de mi defendido, solo por motivos populistas y falto de argumento jurídico se solicita prisión, prueba de ello, estos procesos”.