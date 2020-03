Julio Rolón, viceministro de Salud, indicó a las radios Universo 970 AM y R800 AM que una persona estuvo recorriendo un país asiático y que el fin de semana autoreportó que comenzó a presentar los síntomas del coronavirus. “Tiene todas las características”, agregó. La misma vive en la ciudad de Santaní.

Este caso sospechoso se suma a otro que está en pleno estudio. El viceministro detalló que la muestra se toma al cuarto o quinto día del inicio de los síntomas, por lo que deberán esperar para realizar el análisis laboratorial para confirmar o descartar la presencia del virus en este paciente.

Si el resultado es positivo, se aísla a la persona en su domicilio por 15 días, con las medidas necesarias para evitar el contagio a más personas. Si da negativo, puede salir a la vía pública, pero usando tapabocas.

El médico recordó que las medidas a adoptar ante el COVID-19 son similares a cualquier enfermedad respiratoria. “Cuando uno está muy engripado, no debe ir al trabajo o a las escuelas. Debe estar aislado”, agregó.

Descongestivo, antifebril y anticatarral son los primeros fármacos utilizados para el tratamiento, pero si se registran otras complicaciones, el caso es tratado de acuerdo al cuadro clínico.

Los síntomas más normales son dolor de garganta, tos seca, congestión y fiebre.

Por otra parte, manifestó que no hay certeza de que el ambiente caluroso evite la propagación del coronavirus, ya que hay países que registran más de 30ºC, como Ecuador y Brasil, donde de igual modo se han producido contagios









LO QUE NECESITÁS SABER

Prevención

1. Informáte a través de fuentes oficiales.

2. Laváte las manos frecuentemente con agua y jabón o usá un gel a base de alcohol.

3. Cubrite la boca con el antebrazo cuando tosés o estornudás, no lo hagas tapándote con las manos.

4. Evitá el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe.

5. Evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

6. Evitá compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpiá y desinfectá los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.

Autoreporte

Para los casos sospechosos se debe llamar al sistema 911 o al Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud, cuyo número es el (0983) 879 275. El hospital de referencia para estos casos respiratorios es el Ineram. La medida recomendada es el aislamiento domiciliario, cuando no se reúnen los criterios de internación. Esta disposición disminuye el riesgo de contagio a otras personas.

Mitos desmentidos

No existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el coronavirus. Los mosquitos no transmiten el coronavirus. El secador de manos no mata el virus. La cocaína, ajo, gárgaras bucales, aceite de sésamo, humo o gas de los fuegos artificiales no te inmuniza o mata el virus. Las personas que reciben paquete de China no corren riesgo de contraer la COVID 19. Las mascotas no lo transmiten.