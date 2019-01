En el local Superseis del Paseo La Galería, se presentó la campaña “Al colegio con mi pupitre”, impulsada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la firma Retail S.A., cuyo mecanismo desarrollará el sistema de redondeo de vueltos en todas sus sucursales durante seis meses.

Christian Cieplik, representante de la firma que pertenece al empresario AJ Vierci, explicó que el objetivo con lo recaudado es adquirir pupitres para donar a las instituciones educativas indicadas por el MEC.

“La calidad educativa es un compromiso de Todos. Desde el 18 de febrero vos también podes ser parte de la transformación donando tu vuelto y la vuelta será un mejor País para Todos”, dijo Petta a través de las redes sociales y le llovieron las críticas.

El comunicador Pepe Costa resaltó que la campaña carga de nuevo sobre el contribuyente un aporte que ya realiza a través de sus impuestos, mientras el Estado sigue despilfarrando. A esto se suma, según remarcó, que los supermercados promueven estas iniciativas para poder descontar así el monto que debe tributar al Estado, por lo que les sale un negocio redondo donar el dinero que dan los ciudadanos.

Otra ciudadana, María Eva Prieto, sostuvo que el Estado debe invertir en educación, salud, entre otros, y no que el ciudadano de vuelta tenga que pagar. Añadió que “dentro de poco hacemos pollada para los ministerios”.

Mientras que Juan José Campuzano criticó que además de pagar los impuestos, ahora los ciudadanos deben entregar “limosnas en los supermercados no solo para que los propietarios puedan hacer deducciones impositivas en concepto de caridad, sino además, desviar la mirada sobre el problema de fondo de la administración irracional de gastos públicos”.

NO PUEDEN DEDUCIR DONACIONES DE TERCEROS

Antulio Nirvan Bohbout Mongelós, director de Planificación y Técnica Tributaria de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), indicó que existen dos consultas vinculantes que había respondido la SET respecto a la donación con el redondeo de los vueltos.

En ese sentido, resaltó que la deducción para los impuestos únicamente se puede realizar cuando la empresa propiamente realiza la donación de su dinero, por lo que los supermercados no deberían de hacer lo mismo con el redondeo, puesto que son intermediarios. “Es un pasamano que hace de su cliente a la entidad de beneficencia”, esgrimió.

La autoridad indicó que los supermercadistas, cuando lanzan sus campañas, suelen aclarar que son aportes de sus clientes y no así de ellos, aunque no pudo precisar cómo se realiza en la práctica la deducción.

En el pasado, la conocida contadora Nora Lucía Ruoti emitió un escrito (publicado en Última Hora) donde aclaraba que la campaña de redondeo fue aprobada por la administración tributaria, mediante la respuesta a una consulta vinculante realizada en fecha 8 de junio de 2007. Informe C.C. Nº 020.

La contadora indicó en ese entonces que las donaciones no sirven para “pagar menos impuestos”, tal como lo hacen en otros países, porque aquí no existe incentivo tributario. “El comercio adherido no recibe ningún recibo legal de donación y no utiliza dicha suma como gasto deducible, salvo en el caso que se trate de una donación realizada con su propio dinero”, añadió.