Una mujer denunció hoy que el sanatorio Samaritano le exigió G.100 millones de guaraníes para retirar el cuerpo de su padre, quien falleció esta mañana en terapia intensiva, pese a haber abonado inicialmente la suma de G. 70 millones. El abogado del centro médico, Daniel Mitjans, alegó que el Ministerio de Salud no aprobó la solicitud de internación y que la deuda debe ser saldada.

“Nosotros estamos haciendo un favor con capital privado y así vienen a tratarnos. Desde hoy renunciamos al convenio con el Ministerio y vamos a atender solamente a los que pagan. Yo hoy voy a firmar mi renuncia, no le voy a atender más a ninguna persona que no venga con capital privado y terminó el problema con el Ministerio”, lanzó.

El representante justificó que exigen un monto de G. 70 millones para ingresar a terapia intensiva de modo a proteger su capital privado. Prometió que luego de hacer un arqueo de caja, se devuelve el dinero que no se utilizó en el paciente y si es que debe plata, los familiares necesariamente deben pagar al sanatorio si no están incluidos en el convenio con Salud Pública.

“Si nos deben, tienen que pagarnos. El sanatorio tiene que cobrar por los servicios prestados, tenemos empleados que pagar. Yo no le dije a nadie váyanse a farrear, inféctense todos y nosotros les vamos a atender a todos en el nombre del Estado. No debe echarse la culpa a los sanatorios por gente que no quiere pagar y va a la prensa a decir que les cobramos tanto”, agregó.

Mitjans alegó que actualmente el Ministerio de Salud adeuda G. 7.500 millones por el convenio firmado con ese sanatorio, pero que solo paga de a G. 100 millones cada tanto, lo cual hace insostenible la labor en ese establecimiento.