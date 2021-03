“La mejor vacuna para enfrentar al coronavirus es cumplir todas las medidas de higiene y seguridad”, afirman las autoridades sanitarias ante la preocupación por el aumento de casos y la saturación de los hospitales de contingencia con el ingreso de pacientes cada vez más graves.

El Doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud señaló en contacto con Radio Nacional, que los servicios hospitalarios se encuentran saturados a nivel país con un 99 por ciento de ocupación en terapia intensiva y 85 por ciento en camas comunes.

Los pacientes derivados al sector privado son 70 en UTI y 22 en salas comunes y debido a la dinámica en el requerimiento de ingresos se tuvo en un día 20 pacientes en estado crítico con necesidad de internación en terapia.

Recordó que el problema en Salud Pública ya no es el número de camas ni contar con los equipos necesarios sino que se agotaron los recursos humanos especializados.

“En estos lugares no podemos poner a un profesional que no esté entrenado, y los que están especializados trabajan el triple. No tenemos ni personal de enfermería ni médico”, afirmó.

El profesional recomendó tener un cambio de rutina hasta salir de esta situación y que “después habrá tiempo para los festejos”.

Destacó la importancia mantener vigente las medidas sanitarias como el lavado de manos al retirarse de centros comerciales, sobre todo de los supermercados debido a que son lugares donde van muchas personas que están en contacto con los productos sin olvidar el uso de tapabocas y el distanciamiento físico.