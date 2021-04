El asesor en asuntos internacionales, Federico González, confirmó que hoy fueron legalizados los documentos de Nueva Delhi, India, en virtud de los cuales “estarían partiendo en estos días” las 100.000 dosis de vacunas Covaxin.

“En principio no nos va a afectar la suspensión de exportación, considero que no, están en proceso de partida las 100.000 dosis”, explicó González en comunicación con la 650 AM.

Paralelamente sigue en pie la adquisiciòn de dos millones de dosis de Covaxin. Este trámite tampoco se vería afectado por la nueva disposición del Gobierno de la India, sobre cancelar la exportación.

En cuanto al mecanismo Covax, lo único que se tiene es el compromiso de la OPS de remitir un nuevo lote de 134.500 unidades en el transcurso de abril.

Misma situación se da con el Fondo Ruso, que prometió enviar también en abril, una cantidad superior a los 20.000 remitidos en el último lote.