Piden al MEC que provea del almuerzo escolar a niños del barrio San Francisco

La Asociación de Padres de la escuela “San Francisco” menciona la preocupación de que los niños no reciban el almuerzo por más de que no asistan a clases. Señala que con la nueva medida sanitaria no pueden salir a trabajar, por lo que piden que el MEC provea a los menores el alimento escolar.