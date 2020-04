Tanto el paciente como los familiares mintieron sobre los síntomas con el que llegó hasta el servicio en el Hospital de Clínicas, se le realizó una primera prueba para COVID-19 que dio resultado negativo y luego de empeorar el cuadro se le realizó una segunda y el paciente con antecedentes oncológicos falleció en el Hospital de Clínicas y dio positov, afirmó el Doctor Lilio Irala, del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) en entrevista con Radio 1000.

Lamentó que médicos que se encuentran en primera línea no cuentan con los equipos de protección suficientes para atender los casos sospechosos o ya confirmados de coronavirus ni está previsto que todo el personal de salud de todas las áreas cuente con los elementos de bioseguridad previendo este tipo de casos.

A raíz de lo ocurrido el personal de salud que tuvo contacto con el paciente, en principio serían 10, quedaron en cuarentena y fuera de servicio.

Afirmó que la experiencia en Clínicas es “muy mala” y en el caso del paciente el tema fue multifactorial ya que cuando fue atendido cumplía con los requisitos para ser tratado como paciente con coronavirus, se supo que no tenía nexo, venía del interior pero coincidían los síntomas y ante la sospecha se le realizó la prueba.

Sin embargo, Irala afirmó que desde el momento en que hay circulación comunitaria tenga o no síntoma la persona debe ser admitida como portadora sana y la protección para el personal debe ser en todas las áreas pero los insumos son escasos.

Con respecto a la situación para los profesionales designados para atender los casos sospechosos, denunció que se reutilizan los materiales que deberían ser descartados por ser desechables como chalecos e impermeables y es una realidad por la acuciante falta de insumos en los servicios.

“No es una historia inventada, no es que queramos ser alarmistas, o portadores de una noticia negativa pero lastimosamente no estamos preparados volvemos al punto cero y seguimos con la misma situación que al principio, no hay insumos suficientes, no hubo refuerzo de equipos de protección para los colegas”, señaló.

Sistema desfasado

Destacó que la realidad histórica es palpable ante la pandemia con infraestructura desfasada e improvisada sin insumos tecnológicos ni básicos.

Irala manifestó que con las situaciones que se van presentando en el escenario se ve como las mentiras caen por sí solas y una de ellas es que los voceros del gobierno desde el inicio dijeron que había insumos, equipos y luego del reclamo de colegas en distintos servicios estos fueron notificados, perseguidos y sacados de sus cargos y citó a los doctores Okinaka, Ortellado, Bogarín, Martínez tanto en salud pública como IPS.

“Reclamaron la falta de insumos y equipos y ¿cómo fueron tratados, qué pasó con ellos?. Esto demuestra una vez más lo desprotegidos que siempre estuvimos y lo improvisado que siempre actuamos y cómo los gobiernos no están comprometidos con las reales necesidades de la sociedad. Esto desnuda nuestras falencias, necesidades y mentiras”, aseguró.

Lamentó que mientras las grandes potencias se están apropiando de insumos y equipos que están en tránsito y se ven rebasados en sus sistemas de salud siendo tan poderosos, en Paraguay se siguen recostando en el heroísmo diciendo a los médicos que son héroes en medio de la desprotección.

“No somos héroes, somos seres humanos, con esposas e hijos y con familia que están encerrados y esperando en casa y tenemos que salir todos los días para cubrir las guardias”, apuntó.

Mazzoleni y su equipo

Sobre la gestión del Doctor Julio Mazzoleni al frente de la cartera sanitaria afirmó que lo respeta como profesional y que gestión es mínimamente apropiada así como gran parte de su equipo en el que también hay gente “incapaz e inepta” haciendo referencia a uno de los principales colaboradores del ministro.

“Siempre en los equipos hay gente que desentona y en su equipo hay y uno de sus principales colaboradores no se comporta a la altura. Pero dentro de todo están haciendo lo pueden y lo que deben hacer con las armas que tienen”, añadió.

Para el profesional, la salida es decretar una cuarentena total y una economía de guerra como única arma mientras se encuentra una vacuna contra el virus que podría llegar a finales de año.

“Hay factores a nuestro favor, algunos estudios hablan de que la vacuna BCG dicen que tiene una protección cruzada contra el COVID-19 y gran parte de la población recibió esa vacuna, también se analiza lo del dengue que deja una protección y el bonus de la población joven y sana que se infecta pero no desarrolla formas graves, por eso es importante seguir con el distanciamiento social y cumplir con las recomendaciones sanitarias, usar tapabocas y lavarse las manos correctamente. Ya nos recuperaremos económicamente”, puntualizó.