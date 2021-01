La llegada de las vacunas, su traslado y distribución así como la seguridad en los 70 centros dispuestos para realizar la inmunización estarán bajo resguardo militar. Dentro de la logística para llevar adelante el Plan Nacional de Vacunación se tendrá apoyo del Comando del Ejército.

Las personas que accederán a los dosis de acuerdo a los grupos y fases serán registradas en una plataforma para cruzar datos que confirmen a qué grupo prioritario pertenecen y si no, se aclarará cuándo le corresponde o por qué no el acceder a la vacuna, explicó el Doctor Guillermo Sequera, Director de Vigilancia de la Salud en contacto con la 730 AM.

Los primeros serán aquellos que forman parte de los equipos de profesionales y funcionarios del área de respiratorios y terapias de los hospitales que están vinculados a la atención de pacientes con diagnóstico positivo.

Luego se pasará a las urgencias, consultorios por orden de prioridad atendiendo que los primeros lotes vendrán con un número limitado de dosis y se debe asegurar la segunda aplicación, indicó.

Los adultos mayores serán vacunados tanto los que se encuentran en hogares de ancianos, sus cuidadores y los encamados que también serán registrados y un equipo deberá llegar hasta la casa para la inmunización.

“Cuando lleguen las vacunas irán al Centro Nacional de Vacunas y serán distribuidas a los centros, las primeras dosis irán a los 10 grandes de 70 para la fase uno y dos del plan y para la fase tres que es ya par a la población general se activarán otros lugares”, explicó el profesional.

Destacó que cada región tendrá un lugar de referencia para la vacunación y todos los convocados tanto del sector público y privado así como de IPS deberán llegar hasta ese sitio para recibir la dosis. Estos lugares serán acondicionados para tener un espacio exclusivo para vacunación y que cada persona que sea inmunizada permanezca al menos 30 minutos tras recibir la dosis para descartar alguna reacción adversa y en caso de presentar alguna poder ser asistida.

“Tendremos un sistema de agendamiento informático para registrarse con una plataforma con cruce de identificación con los lugares donde trabaja el personal de blanco así para evitar que quienes no sean no se registren. Será un sistema similar al de votación que con el número de cédula te indica dónde votar, por ejemplo y así la persona sabrá cuándo y dónde vacunarse”, explicó.

En cuanto a grupos prioritarios, Sequera señaló que en el caso de los docentes se deberá estratificar el riesgo de cada uno y serán prioridad los que estén a cargo de grupos de nivel inicial y primaria y luego lo de secundaria o aquellos que no enseñan en forma presencial. Toda la información para identificar a cada uno será cruzada con anticipación, indicó. Igual control se dará para militares, bomberos, policías y profesiones esenciales que tengan contacto con personas y sean fundamentales.

Con respecto a los trasplantados y pacientes inmunosuprimidos afirmó que no existen riesgos con las dosis atendiendo que las vacunas no utilizan virus activados, vivos.

“La vacunación se extendería hasta setiembre cuando ya se alcanzaría una cobertura interesante y veremos el impacto de la vacunación a finales del segundo semestre del año. Mientras, este primer semestre del año no cambiará mucho y sí seguirán habiendo muchos casos. Lo que esperamos es llegar a un invierno paraguayo no con una explosión de casos por eso se debe seguir con las medidas sanitarias como el lavado de manos, uso de tapabocas, distancia física y ventilación de ambientes que es lo que vino para quedarse, las oficinas de trabajo, sitios de reuniones deben readecuarse porque debe darse ese intercambio de aire porque es uno de los elementos principales de los grandes contagios masivos, el estar en lugares cerrados donde no hay intercambio de aire”, puntualizó.