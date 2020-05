El hecho trascendió en las redes sociales, donde la mujer relató el suceso. La misma contó que ayer en horas de la siesta salió a entregar unos cuantos pedidos en compañía de su madre.

Admitió además que debido a la terminación del número de chapa, el día de circulación no le correspondía por lo que llevó su factura para presentar como argumento, en caso de que sea requerido.

“Al regresar de entregar un pedido, me atajó una barrera de control. Me hacen preguntas y les digo que soy trabajadora independiente de personalizados, les presenté mi factura. En eso uno de los policías le dice algo a su colega en guaraní y se sube dentro de mi vehículo en la parte de atrás y me dice que nos vamos a ir a la comisaría de Santa Ana km 5 de CDE”, expresó la afectado en contacto con GEN y Universo 970 AM.

Añadió que en el camino el uniformado le pidió todos sus datos y la de su mamá, cédula verde, entre otros.

“Me dice el policía que al llegar a la comisaría tenía que pedir Uber ya que mi auto iba a quedarse retenido, a lo que respondo que no pienso dejar nada ahí. Me dijo que su jefe policial es muy argel y que ya llamaron al Ministerio Público”, contó.

Relató que al llegar a la sede de la comisaría, el uniformado se bajó e ingreso al local y minutos después salió a decirle “si no tenía los G. 8 millones de la multa, el vehículo quedaba retenido, caso contrario, tenía que pagar algo a los policías”.

La afectada comentó al uniformado la cantidad de dinero que tenía y ambos ingresaron a la comisaría. Dio la suma de G. 700.000, luego de eso, se retiró del lugar.

Cinthia Castro realizó su descargo en las redes sociales, porque según contó, fue grande el perjuicio económico que le hicieron al sacarle toda la ganancia, ya que como es trabajadora independiente por el Día de la Madre recibió muchos pedidos.

“Fue un manoseo hacia mi persona lo que me hicieron”, puntualizó